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17 de mayo de 2026
Alivio.

Encontraron al joven que había desaparecido tras un viaje a Villa Fiorito

Javier, vecino de La Tablada, estuvo una semana desaparecido y le habían perdido el rastro. La búsqueda mantuvo en vilo a Lomas de Zamora.

Javier, el joven que estaba desaparecido.

Javier, el joven que estaba desaparecido.

El muchacho de 29 años estuvo una semana desaparecido. Lo habían visto por última vez el viernes 8 de mayo cerca de las 17.30, cuando salió desde su casa en el partido de La Matanza para ir hacia Lomas de Zamora. Desde ese momento, perdieron contacto con él.

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Después de varios días de angustia, los familiares avisaron en redes sociales que Javier fue encontrado. No informaron oficialmente las circunstancias del hallazgo, pero compartieron fotos del reencuentro con su familia y agradecieron a los vecinos que difundieron la búsqueda.

Una búsqueda que preocupó a Lomas de Zamora

javier
Reencuentro: la foto que compartió la familia de Javier, quien estuvo una semana desaparecido.

Reencuentro: la foto que compartió la familia de Javier, quien estuvo una semana desaparecido.

Si bien Javier vivía en La Matanza, la búsqueda de Javier mantuvo en vilo a Lomas de Zamora, sobre todo cuando se conoció la versión de su hermana, la última persona en verlo. La joven contó que lo había visto con una actitud extraña y que su hermano había entrado en un pozo depresivo en los días previos a su desaparición.

Lo último que se sabía era que viajó en el colectivo 126 hasta la avenida General Paz, luego se subió al 28 para ir hasta Puente La Noria y desde ahí tomó el 550 hasta Fiorito.

Si bien intentaron comunicarse con él, los mensajes por WhatsApp no le llegaban. Tampoco veían actividad en sus redes sociales. La familia radicó la denuncia y empezó a publicar su foto en grupos de Facebook, esperando que vecinos de Lomas de Zamora o alrededores puedan reconocerlo y retenerlo. Finalmente, en las últimas horas, avisaron que Javier había sido encontrado tras una semana de búsqueda.

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