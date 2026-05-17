Cotillones de Lomas de Zamora ya registran más ventas por el 25 de Mayo y el Mundial

Escarapelas, gorros, pañuelos, pinturas y banderas, dentro de los productos más pedidos de cara al 25 de Mayo y el Mundial.

Mayo es un mes significativo para los argentinos. Los vecinos de Lomas de Zamora son parte de las celebraciones por el Día de la Escarapela y el 25 de Mayo , que reavivan el sentimiento patrio. Pero este año se suma un factor extra que potencia el consumo: el Mundial que se disputará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, distintos cotillones de la zona notaron un aumento en la demanda de productos celeste y blancos, como parte del merchandising vinculado a las fechas patrias como al aliento a la Selección Argentina .

Claudia, de Cotillón Mi Sueño (Acevedo 15), con más de 30 años de experiencia en el rubro, aseguró en diálogo con La Unión que las ventas crecieron en las últimas semanas. “Me piden muchas cornetas, banderas, pinturas y anteojos con los colores celeste y blanco. Vienen clientes de todas las edades, desde los más chicos hasta los adultos mayores”, detalló.

La pasión por el Mundial ya se ve reflejado en las ventas de los cotillones lomenses.

Si bien reconoció que en los últimos días hubo un repunte en artículos tradicionales como escarapelas, pañuelos, pecheras de granaderos y vestimenta alusiva para actos escolares, aclaró que la demanda vinculada al Mundial es superior. “Se vende mucho lo patrio, pero lo del Mundial es más fuerte”, resumió.

Jazmín, de Coty Show (Yrigoyen 8980), coincidió en que mayo es un mes clave para el rubro. “Estamos cerca de fechas patrias y eso siempre se nota en las ventas. Pero además ya se empieza a vivir el Mundial, que es un boom. Se venden muchas banderas y gorras”, explicó.

7f5c0791-1fc1-46aa-85da-36a21a00c265 Las banderas albicelestes, muy pretendidas por los clientes.

Por su parte, en Cotillón Play (Cerrito 1198) señalaron que este año se da una situación particular: un “empate técnico” entre ambas demandas. Silvana, quien atiende el local, contó que incluso decoró la vidriera con referencias a “Mayo” y “1810”, aunque muchos clientes vieron los colores celeste y blanco e inmediatamente lo asociaron con el Mundial.

aa7b7fc9-2934-4a12-8cf0-e976b9a7a9dd Para los cotillones, mayo es un mes de alta demanda. Este año, se ve potenciado por el Mundial, que arrancará en junio pero que ya se siente en las calles.

Al ser consultados sobre los gastos de los clientes, los comerciantes indicaron que ronda los $20.000 por vecino. A diferencia del año pasado, donde las compras estaban centradas en el 25 de Mayo, este 2026 la coincidencia con el Mundial elevó el consumo. Así, entre escarapelas y banderas, el espíritu patriótico y la pasión futbolera conviven en las calles de Lomas, impulsando un mes clave para el comercio local.