domingo 17 de mayo de 2026
Escribinos
17 de mayo de 2026
Grave.

Terrible choque en Temperley: un auto destruido y dos heridos

Ocurrió sobre la avenida Eva Perón entre dos vehículos. Uno de los autos sufrió serios daños y roturas en el choque. Hubo un amplio operativo en el lugar.

Así quedó el auto tras el choque.

Así quedó el auto tras el choque.

Dos autos protagonizaron un terrible choque en la localidad de Temperley. Uno de los vehículos quedó destruido y hubo dos personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de la avenida Eva Perón (ex Pasco) y la calle Calderón de la Barca, en la zona de Temperley Este. Dos vehículos chocaron violentamente en circunstancias que se investigan. Los daños fueron gravísimos.

Lee además
Los dos menores resultaron heridos tras el choque.
Persecución.

Robaron una moto en Capital y cayeron en Lomas tras un fuerte choque
La escena del choque es estremecedora.
Terrible.

Temperley: un violento choque y vuelco dejó a un joven en estado crítico

La peor parte del impacto se la llevó un Volkswagen Fox color gris, que terminó con importantes roturas. Se le rompió el vidrio delantero, parte del capot y prácticamente toda la parte frontal.

choque
El auto quedó destruido tras el fuerte impacto.

El auto quedó destruido tras el fuerte impacto.

Operativo tras el choque

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con cinco efectivos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría. Se ocuparon de cortar el suministro eléctrico de los vehículos y asistieron las personas involucradas en el choque.

Además, se hizo presente una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

operativo
Operativo tras el choque.

Operativo tras el choque.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el conductor y el acompañante que iban en el Fox resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Gandulfo y al Hospital Llavallol respectivamente.

Por su parte, el personal de Defensa Civil se ocupó de arrojar cal sobre la avenida Eva Perón para neutralizar el derrame del combustible.

Temas
Seguí leyendo

Robaron una moto en Capital y cayeron en Lomas tras un fuerte choque

Temperley: un violento choque y vuelco dejó a un joven en estado crítico

Violento choque en Camino Negro: una camioneta se incrustó contra un remolque

Chocó a un joven en moto en Budge y se fugó: la víctima tiene varias fracturas y está internada

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La joven cantante de Lomas contó que decidió dedicarse a la música gracias a su referente, la cantante Yami Sadfie.
Futuro y talento.

Joven cantante sueña con triunfar en la música y grabar con Yami Safdie

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Beatles, en sus días de Hamburgo. 
Lo que vendrá.

Una serie contará los días de Los Beatles en Hamburgo