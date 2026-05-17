Terrible choque en Temperley: un auto destruido y dos heridos

Dos autos protagonizaron un terrible choque en la localidad de Temperley . Uno de los vehículos quedó destruido y hubo dos personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de la avenida Eva Perón (ex Pasco) y la calle Calderón de la Barca , en la zona de Temperley Este. Dos vehículos chocaron violentamente en circunstancias que se investigan. Los daños fueron gravísimos.

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La peor parte del impacto se la llevó un Volkswagen Fox color gris, que terminó con importantes roturas. Se le rompió el vidrio delantero, parte del capot y prácticamente toda la parte frontal.

Operativo tras el choque

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con cinco efectivos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría. Se ocuparon de cortar el suministro eléctrico de los vehículos y asistieron las personas involucradas en el choque.

Además, se hizo presente una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, personal de Defensa Civil, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

operativo Operativo tras el choque.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el conductor y el acompañante que iban en el Fox resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Gandulfo y al Hospital Llavallol respectivamente.

Por su parte, el personal de Defensa Civil se ocupó de arrojar cal sobre la avenida Eva Perón para neutralizar el derrame del combustible.