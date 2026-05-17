El grupo scout de Banfield activa la venta de pastelitos para el 25 de Mayo: buscan vender 200 docenas

Todo lo recaudado será para el campamento anual de los chicos y para mejorar las instalaciones.

El grupo de scout de Banfield trabaja para la entrega de pastelitos del 25 de Mayo.

Con gran emoción y dedicación, una vez más el Grupo Scout N°122 Santa Teresita del Niño Jesús -130 de Banfield pone manos a la obra para elaborar los tradicionales pastelitos que hace una década venden en el marco del 25 de Mayo . Los vecinos ya pueden hacer sus pedidos para asegurarse su docena para la fecha patria.

El grupo de scouts perteneciente al Distrito 1 de la Zona 43 de Scouts de Argentina está listo para realizar una de sus tradiciones más queridas, pero en esta oportunidad, la iniciativa cobra un significado aún más especial, ya que este 9 de julio celebran sus 65 años formando en valores a niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

La tradicional venta de pastelitos comenzó hace aproximadamente 10 años, cuando apenas se elaboraban unas pocas docenas. Con el paso del tiempo y gracias al acompañamiento de vecinos, familias y amigos, la venta fue creciendo hasta convertirse en un verdadero clásico de Banfield Oeste. Por eso aseguraron que para esta fecha patria, el objetivo es superar las 200 docenas vendidas.

Lo recaudado será destinado a colaborar con los costos del campamento anual del grupo y a realizar mejoras en la sede para que los chicos estén en un lugar cada vez más cómodo y seguro.

Como se preparan los scouts de Banfield para la venta de pastelitos

La preparación de los pastelitos moviliza a todo el grupo scout porque participan desde los más pequeños, de 7 años, hasta jóvenes, educadores y familias enteras.

Combina trabajo en equipo, aprendizaje y espíritu comunitario, según detallaron. Lo más importante es que cada uno tiene una tarea específica: mientras algunos separan las tapas, otros se encargan del relleno y el cierre de los pastelitos. Otro equipo se ocupa de la cocción y organización de los pedidos.

Sobre el sabor de los pastelitos detallaron que serán los tradicionales: de batata y de membrillo. La difusión de la propuesta siempre ha sido exitosa por el “boca en boca”, manteniendo el espíritu cercano y familiar con el que nació la iniciativa, pero esperan expandir la venta a esos vecinos que aún no los han probado.

Si bien muchos lomenses y banfileños esperan cada año esta fecha para hacer sus pedidos con anticipación, los que no conocían la propuesta ya pueden realizar sus pedidos comunicándose al 1165980907 (Gabriel).

La entrega de los pastelitos se realizará el mismo 25 de Mayo

Los pastelitos podrán retirarse el mismo 25 de Mayo, entre las 13 y las 15 en Rodríguez Peña 1525, Banfield Oeste que es el espacio de los scouts. Sobre el valor de la docena detallaron que será de $8 mil, mientras que la media docena tiene un valor de $5 mil: "Son precios pensados para que todas las familias puedan disfrutar de esta tradición patria"

Este año además incorporaron una nueva opción a la tradicional venta de pastelitos. Como parte del trabajo conjunto que el grupo scout realiza con las instituciones de la parroquia de la que forma parte, sumaron la propuesta junto a Acción Católica a través de la venta de un combo patrio compuesto por una porción de locro y una docena de pastelitos, a un valor de $16 mil.

Como ocurre cada 25 de Mayo, el Grupo Scout Santa Teresita también participará del tradicional desfile patrio organizado por el Municipio de Lomas, representando con orgullo al Movimiento Scout y renovando su compromiso con la comunidad.