Jóvenes scouts de Temperley limpiaron espacios públicos en Bariloche

El Grupo Scout José Murature de Temperley logró viajar a Bariloche y aportar su granito de arena para cuidar el planeta.

El Grupo Scout José Murature de Temperley logró cumplir el objetivo de viajar a Bariloche para realizar servicios solidarios , en una experiencia que combinó compromiso, cuidado del ambiente y trabajo comunitario. Un total de 13 jóvenes participaron de la limpieza de dos espacios públicos concurridos de la ciudad rionegrina, aportando su granito de arena para preservar el entorno natural en medio de los incendios forestales.

Pía López , integrante del Grupo Scout José Murature, fue una de las participantes del viaje y en una charla con el Diario La Unión contó que los servicios solidarios los realizaron el pasado fin de semana: el viernes estuvieron en la Playa de Villa Los Coihues y el sábado en una costanera del barrio Las Victorias.

Sueños que se cumplen. Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

“Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos”, explicó Pía.

Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos

Las actividades se concretaron gracias al trabajo en conjunto de 13 integrantes del Grupo Scout José Murature de Temperley (que lograron viajar gracias a distintas captaciones de fondos que hicieron a lo largo del 2025), varios educadores y una agrupación llamada “Jóvenes por Bariloche", quienes realizan una labor voluntaria dedicada al cuidado del ambiente y la preservación de los espacios públicos.

7ad9f99e-39b2-4fda-861b-975f0ece2b3e Jóvenes de Temperley y de Bariloche, unidos por una misma causa: el cuidado del ambiente.

Las actividades se concretaron gracias al trabajo en conjunto de 13 integrantes del Grupo Scout José Murature de Temperley (que lograron viajar gracias a distintas captaciones de fondos que hicieron a lo largo del 2025), varios educadores y una agrupación llamada “Jóvenes por Bariloche".

“Logramos juntar un montón de basura, pero lo más importante es que pudimos concientizar a las personas que se encontraban disfrutando del paisaje. A medida que íbamos haciendo la limpieza varios lugareños se sumaron a colaborar con la tarea, que fue ardua porque, lamentablemente, había mucha basura tirada en las veredas y las calles”, contó López, muy comprometida con la causa.

De esta manera, el Grupo Scout José Murature volvió a reafirmar los valores de la solidaridad y del respeto por el ambiente. La experiencia en Bariloche no solo dejó espacios más limpios, sino también un mensaje de concientización y ejemplo para la comunidad.