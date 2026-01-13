martes 13 de enero de 2026
Escribinos
13 de enero de 2026
Ejemplo.

Jóvenes scouts de Temperley limpiaron espacios públicos en Bariloche

El Grupo Scout José Murature de Temperley viajó al sur del país para realizar tareas de concientización y cuidado del ambiente en medio de los incendios.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
El Grupo Scout José Murature de Temperley logró viajar a Bariloche y aportar su granito de arena para cuidar el planeta.
El Grupo Scout José Murature de Temperley logró viajar a Bariloche y aportar su granito de arena para cuidar el planeta.

El Grupo Scout José Murature de Temperley logró cumplir el objetivo de viajar a Bariloche para realizar servicios solidarios, en una experiencia que combinó compromiso, cuidado del ambiente y trabajo comunitario. Un total de 13 jóvenes participaron de la limpieza de dos espacios públicos concurridos de la ciudad rionegrina, aportando su granito de arena para preservar el entorno natural en medio de los incendios forestales.

Pía López, integrante del Grupo Scout José Murature, fue una de las participantes del viaje y en una charla con el Diario La Unión contó que los servicios solidarios los realizaron el pasado fin de semana: el viernes estuvieron en la Playa de Villa Los Coihues y el sábado en una costanera del barrio Las Victorias.

Lee además
Otermín: Convocamos a nuestros jóvenes a tener un rol central.
ENCUENTRO

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas
Los cuatros libros se imprimieron y están siendo entregados en diferentes lugares.
Sueños que se cumplen.

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas
b7afa1ad-041a-48a3-8bb8-6276d77e865d
El Grupo Scout José Murature de Temperley, presente en el sur del país para hacer solidaridad.

El Grupo Scout José Murature de Temperley, presente en el sur del país para hacer solidaridad.

De Temperley a Bariloche, a pura solidaridad

“Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos”, explicó Pía.

Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos Los servicios tenían como fin la limpieza de ambos lugares, que son públicos y concurridos por muchas personas. Recolectamos todo tipo de basura como colillas de cigarrillos, papeles, plásticos, botellas, latas y tapitas, donde además de limpiar y dejar en condiciones los cestos

Las actividades se concretaron gracias al trabajo en conjunto de 13 integrantes del Grupo Scout José Murature de Temperley (que lograron viajar gracias a distintas captaciones de fondos que hicieron a lo largo del 2025), varios educadores y una agrupación llamada “Jóvenes por Bariloche", quienes realizan una labor voluntaria dedicada al cuidado del ambiente y la preservación de los espacios públicos.

7ad9f99e-39b2-4fda-861b-975f0ece2b3e
Jóvenes de Temperley y de Bariloche, unidos por una misma causa: el cuidado del ambiente.

Jóvenes de Temperley y de Bariloche, unidos por una misma causa: el cuidado del ambiente.

Las actividades se concretaron gracias al trabajo en conjunto de 13 integrantes del Grupo Scout José Murature de Temperley (que lograron viajar gracias a distintas captaciones de fondos que hicieron a lo largo del 2025), varios educadores y una agrupación llamada “Jóvenes por Bariloche".

“Logramos juntar un montón de basura, pero lo más importante es que pudimos concientizar a las personas que se encontraban disfrutando del paisaje. A medida que íbamos haciendo la limpieza varios lugareños se sumaron a colaborar con la tarea, que fue ardua porque, lamentablemente, había mucha basura tirada en las veredas y las calles”, contó López, muy comprometida con la causa.

De esta manera, el Grupo Scout José Murature volvió a reafirmar los valores de la solidaridad y del respeto por el ambiente. La experiencia en Bariloche no solo dejó espacios más limpios, sino también un mensaje de concientización y ejemplo para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Estudiantes dieron su Compromiso por el Ambiente de Lomas

Ambiente e inclusión: el novedoso proyecto de la Secundaria Nº40 de Lomas

La Plaza Tomás Espora, una pausa que creció con el ferrocarril en Temperley

Lomas se organiza para ayudar a quienes combaten los incendios en la Patagonia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
banfield: una vecina debera pagar $12 millones por hostigar y amenazar a una familia
Sentencia.

Banfield: una vecina deberá pagar $12 millones por hostigar y amenazar a una familia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se terminaron las vacaciones para el equipo de Atletismo Lomas.
A full.

El equipo de atletismo comenzó su pretemporada en el Parque de Lomas