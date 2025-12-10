En la Universidad de Lomas, una artista local expone sus pinturas de paisajes

Una muestra donde el color se vuelve materia viva en la Universidad de Lomas.

Una muestra llena de colores e inspiración basada en distintos paisajes del interior del país y del exterior es lo que expone en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas la artista local Iris Sosa Samaan. Se puede visitar hasta el lunes 15 y los interesados en conocer esas 10 obras pueden hacerlo de forma libre y gratuita.

La artista plástica lomense está presentando la muestra "Vibración del Color” en el hall y los pasillos de la facultad y los que se acerquen se van a encontrar con obras de distintos años que tienen aproximadamente un tamaño de 1,20 metros. Pero es la propia creadora quien contó: "La temática de lo expuesto surge de pintar al aire libre, en el lugar donde se encuentra el paisaje".

Cada obra conecta con la inmensidad y sobre todo con los colores del paisaje selvático donde muchas veces se complementan con la figura humana. "Ambos elementos se fusionan por el color y el entorno. Algunos los pinte en provincias de Argentina como Córdoba, San Luis, Tucumán y Salta, pero otras las pinté cuando viajé a México", especificó Samaan.

La muestra aporta profundidad, movimiento y emoción, conectando con la naturaleza en paisajes y en rostros que se funden con el agua, la selva y sus formas, detallaron desde la Facultad de Derecho cuando se abrió la exposición al público. "En esta muestra elegí obras que fueron realizadas en distintos contextos, pero teniendo en cuenta que cada una represente varios paisajes y todos los cuadros que están allí, están a la venta", dijo la artista.

Una artista comprometida con la Universidad de Lomas y con los espacios educativos

La primera muestra que hizo la artista lomense en la universidad fue en 2013. "Recuerdo que desde ese entonces sigo en permanente contacto con la facultad, así que recientemente se acercan a ver mis obras y me invitan a exponer", recalcó sobre su regreso a una muestra en un espacio de alto estudio.

El paisajismo, dibujos referidos al mundo del tango, siempre fueron aliados en las pinturas que elige Samaan a la hora de plasmar los pinceles en su atril.

Si bien su enfoque y dinámica de trabajo intenta que sea al aire libre para descubrir cada paisaje que quiere plasmar, también tiene obras inspiradas en distintas situaciones de la vida cotidiana y los contextos históricos. De hecho, en pandemia dejó un sin fin de obras dedicadas a ese período.

También, Samaan se ha mostrado muy comprometida con las causas sociales y con su aporte en la educación ya que ha sido parte de una iniciativa organizada por Educación Lomas dedicada a que artistas de su talla visiten las escuelas para fomentar el arte a temprana edad.

El proyecto se llamó “La mirada de los chicos” y lo que hacía Samaan junto a otra artista era colaborar en la realización de murales dentro del establecimiento educativo.

0c985a02-d04a-4a0f-96b6-d17564e229aa El color se funde con las figuras vivas.

7f88f826-206a-43e0-b532-993ea37cf858 Samaan se dedica a pintar paisajes al aire libre.

088fa08e-fefd-4744-afcb-7e0663dbe656 Hasta el lunes 15, en el hall de la Facultad de Derecho.