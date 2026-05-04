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4 de mayo de 2026
Comicios.

Nuevo triunfo del FEP en Sociales UNLZ: lo votaron el 68% de los estudiantes

El Frente Estudiantil Popular (FEP) seguirá al frente del Centro de Estudiantes y claustro estudiantil de la Facultad de Sociales de la UNLZ.

Histórico triunfo del FEP en Sociales UNLZ: lo votó el 68% de los estudiantes.

Histórico triunfo del FEP en Sociales UNLZ: lo votó el 68% de los estudiantes.

Con la participación de más de 4.100 estudiantes, el resultado representa el mejor desempeño electoral del espacio peronista que conduce la gremialidad estudiantil de la facultad desde hace más de una década.

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En un contexto nacional atravesado por retrocesos de distintos oficialismos universitarios, el contundente respaldo obtenido por el FEP expresa una fuerte ratificación de su conducción y del trabajo cotidiano que sostiene en defensa de los derechos estudiantiles.

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Con la participación de más de 4.100 estudiantes, el resultado representa el mejor desempeño electoral del espacio peronista que conduce la gremialidad estudiantil de la facultad desde hace más de una década.

Con la participación de más de 4.100 estudiantes, el resultado representa el mejor desempeño electoral del espacio peronista que conduce la gremialidad estudiantil de la facultad desde hace más de una década.

Resultados electorales en Sociales de la UNLZ

  • Frente Estudiantil Popular (FEP): 68%
  • Todos x Sociales: 12%
  • Frente de Izquierda Unidad: 7%
  • Generación Futura: 6%

Joaquín Aranda, reelecto como presidente del Centro de Estudiantes, expresó: “Este enorme acompañamiento no es casualidad. Es el resultado de pibas y pibes que todos los días dejan todo en pos del otro, de ayudar, de acompañar. Se desviven por cada estudiante, por escuchar, por estar y por construir una facultad más justa, más presente y más humana”.

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