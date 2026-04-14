Se realizó el primer Foro del Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó del Foro del Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ), en lo que marcó la primera actividad abierta del órgano.

Del panel principal también participaron la decana de la Facultad de Derecho y presidenta del Consejo, María Fernanda Vázquez; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el presidente de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora, Claudio Santagati; el rector de la UNLZ, Diego Molea; y la secretaria General del Municipio, Aldana Scillama.

Durante su exposición, Otermín destacó el trabajo articulado que se viene realizando desde la implementación del Consejo de Seguridad y Justicia a través de una ordenanza en 2025. “La seguridad es lo más importante que tenemos en términos de una sociedad, por eso nos propusimos crear el Consejo de Seguridad y Justicia de Lomas de Zamora como un ámbito de encuentro para pensar, discutir y debatir la seguridad ciudadana desde la articulación de los diferentes sectores involucrados”, remarcó el Intendente.

Por su parte, Fernanda Vazquez consideró que “el abordaje de la seguridad ciudadana requiere método, continuidad, capacidad de escucha y sobre todo articulación real entre el Municipio, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Universidad y la Comunidad y precisamente para eso nació este Consejo”.

El rol de la UNLZ en la seguridad y justicia

En tanto, Molea se refirió al rol de la Universidad y sostuvo que “nuestra misión es formar profesionales con sensibilidad social, que comprendan por qué lo colectivo es importante y cómo la posibilidad de formarse en una Universidad pública y gratuita los convoca a ayudar a los demás a que puedan vivir mejor y a hacer un aporte para construir comunidad”.

A su turno, Alonso reflexionó sobre la importancia de que en cada lugar de la Provincia de Buenos Aires se pueda aplicar un plan de seguridad integral con mirada local. En este punto, anunció el envío de un proyecto de Ley que permita dotar a los municipios de herramientas y recursos para desarrollarlo. “Hay que profundizar la solidaridad y la vida colectiva, escuchando a cada vecino y transformando todo eso en un proyecto de ciudad y de comunidad”, indicó.

Durante el encuentro, el jefe comunal también subrayó la importancia estratégica del eje Gobierno de la Comunidad IA, un desarrollo que permite procesar grandes volúmenes de información y generar estadísticas en tiempo real. “La inteligencia artificial resultará fundamental para robustecer la tarea del Consejo, permitiendo una capacidad de respuesta más eficaz y fundamentada en datos técnicos”, detalló. Además, Otermín planteó que “las herramientas tecnológicas, sumadas al conocimiento de la comunidad, permiten generar grandes activos para la prevención y el cuidado de nuestra gente", a la vez que hizo hincapié en la importancia de la sectorización territorial para brindar respuestas más precisas y eficaces.

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A su vez, el Intendente de Lomas de Zamora advirtió sobre el impacto del contexto socioeconómico actual en los índices delictivos: "Observamos con mucha preocupación cómo el vaciamiento de los servicios públicos esenciales a nivel nacional y el fomento de la violencia hacia el que piensa distinto fracturan el tejido social. Estas situaciones exigen, más que nunca, fortalecer los lazos comunitarios".

En esa línea, resaltó la implementación de programas como Entramados, impulsado junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia, para prevenir el delito y la reincidencia en jóvenes a través de la formación laboral y la revinculación educativa y pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación la implementación de una instancia de coordinación.

El trabajo conjunto, clave en seguridad y justicia en Lomas

La jornada contó con una fuerte presencia institucional, miembros de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, autoridades del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, magistrados de la Justicia Federal y Provincial, miembros de las fuerzas de seguridad y presidentes de foros vecinales.

"Ningún municipio puede resolver solo un problema tan complejo. La Provincia, la Justicia, la Universidad y la comunidad tienen un rol clave", concluyó Otermín, quien además agradeció el acompañamiento permanente del gobernador Axel Kicillof para garantizar que “el Gobierno bonaerense y el Municipio trabajemos en absoluta sintonía".