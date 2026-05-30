sábado 30 de mayo de 2026
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30 de mayo de 2026
Organiza el Municipio.

Festejan el Día de la Patria en Turdera con música, baile y tradición

Este domingo, desde las 15, habrá una jornada en la Plaza San Martín con diferentes propuestas para disfrutar en familia.

Se viene otro encuentro especial en Turdera.

Se viene otro encuentro especial en Turdera.

Este domingo en Turdera van a festejar el Día de la Patria con un evento organizado por el Municipio que tendrá música, baile y tradición. Vecinos y familias disfrutarán de una jornada llena de sentimiento y orgullo patriótico que comenzará a las 15 en la Plaza San Martín, ubicada sobre Suipacha 101. El izamiento de la Bandera estará a cargo de Luis Miguel D'Alessio, reconocido Veterano de Malvinas.

Después habrá otro momento especial junto a diferentes instituciones de Turdera que representarán a los miembros de la emblemática Primera Junta que se formó el 25 de mayo de 1810 y es considerada como el Primer Gobierno Patrio. Sus integrantes fueron los próceres Belgrano, Castelli, Saavedra, Azcuénaga, Larrea, Matheu, Alberti, Paso y Moreno.

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En el festejo también se presentará el Ballet de Betania, Ballet de la Sociedad de Fomento Oro Oeste y Ballet Fénix Malambo. Mientras que el cierre estará a cargo del artista folklórico José Paz. Además, durante toda la tarde estarán los puestos de los Artesanos de Turdera y de la Feria Meraki de emprendedores.

Turdera: arrancaron los entrenamientos para la maratón

El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la competencia.

Los domingos, de 10 a 12, se están haciendo entrenamientos en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores a cargo de las clases que son abiertas a la comunidad y sin inscripción previa.

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