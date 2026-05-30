Festejan el Día de la Patria en Turdera con música, baile y tradición

Este domingo en Turdera van a festejar el Día de la Patria con un evento organizado por el Municipio que tendrá música , baile y tradición . Vecinos y familias disfrutarán de una jornada llena de sentimiento y orgullo patriótico que comenzará a las 15 en la Plaza San Martín , ubicada sobre Suipacha 101. El izamiento de la Bandera estará a cargo de Luis Miguel D'Alessio , reconocido Veterano de Malvinas .

Después habrá otro momento especial junto a diferentes instituciones de Turdera que representarán a los miembros de la emblemática Primera Junta que se formó el 25 de mayo de 1810 y es considerada como el Primer Gobierno Patrio . Sus integrantes fueron los próceres Belgrano, Castelli, Saavedra, Azcuénaga, Larrea, Matheu, Alberti, Paso y Moreno.

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En el festejo también se presentará el Ballet de Betania, Ballet de la Sociedad de Fomento Oro Oeste y Ballet Fénix Malambo. Mientras que el cierre estará a cargo del artista folklórico José Paz. Además, durante toda la tarde estarán los puestos de los Artesanos de Turdera y de la Feria Meraki de emprendedores.

Turdera: arrancaron los entrenamientos para la maratón

El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la competencia.

Los domingos, de 10 a 12, se están haciendo entrenamientos en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores a cargo de las clases que son abiertas a la comunidad y sin inscripción previa.