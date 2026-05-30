Mejoran el tránsito en Banfield con arreglos en la avenida Alsina

Los trabajos en Banfield abarcan las dos manos de la avenida.

La avenida Alsina es una de las más importantes de Banfield . Para mejorar el tránsito y la seguridad vial, el Municipio avanza con obras de bacheo y reacondicionamiento.

La primera etapa del plan consiste en la repavimentación de sectores que estaban deteriorados y necesitaban arreglos. Las cuadrillas ya completaron el tramo que va desde Malabia hasta Gallo en dirección a Provincia. Y en estos momentos llevan a cabo arreglos sobre el sentido contrario (mano a Capital).

Integrales. Encaran más obras en Lomas para mejorar los drenajes y el tránsito vehicular

Las obras en Alsina continuarán en distintos puntos de Lomas y Temperley.

Luego, las obras continuarán en distintos puntos de Lomas y Temperley con el objetivo de extenderse hasta la intersección de Alsina/Almirante Brown con Florencio Varela. El proyecto incluye tareas complementarias como demarcación vial, reposición de carteles, pintura de cordones, reconstrucción de rampas, despeje lumínico, reparación de luces y operativos de limpieza.

Por la avenida circulan miles de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa para llegar a otras ciudades como Lanús y Almirante Brown.

Trabajos especiales en calles empedradas de Lomas de Zamora

En Lomas hay un montón de calles empedradas que le dan una belleza y valor especial a los barrios. Para garantizar su conservación, el Municipio está haciendo obras de bacheo granítico.

Adoquinadores de la Comunidad es el nombre del programa que se puso en marcha desde el año pasado para preservar el patrimonio urbano y mejorar la circulación en las más de 400 cuadras empedradas mediante el trabajo de cuadrillas que desarrollan tareas minuciosas y artesanales.

En las últimas semanas desplegaron trabajos sobre Alvear, entre French y Rodríguez Peña; y en Azara, de Larroque a Grigera. Las obras consisten en el levantamiento del empedrado deteriorado para su reparación y la posterior recolocación de los adoquines originales. El proceso incluye etapas de limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, asegurando una intervención respetuosa con el entorno urbano.