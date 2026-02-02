Cuidan las calles empedradas de Lomas de Zamora con obras y mantenimientos artesanales

En Lomas de Zamora hay un montón de calles empedradas que le dan una belleza y valor especial a los barrios. Para garantizar su conservación , el Municipio está haciendo obras de bacheo granítico .

Adoquinadores de la Comunidad es el nombre del programa que se puso en marcha desde el año pasado para preservar el patrimonio urbano y mejorar la circulación en las más de 400 cuadras empedradas mediante el trabajo de cuadrillas que desarrollan tareas minuciosas y artesanales .

En las últimas semanas realizaron intervenciones en calles de Temperley como Lucio V. López y Cerrito; Ángel Gallardo, entre 14 de Julio y Esmeralda; y Bernardo de Yrigoyen, entre Cerrito y Juncal. También estuvieron en el cruce de Quintana y Cabrera, en Banfield .

Las obras consisten en el levantamiento del empedrado deteriorado para su reparación y la posterior recolocación de los adoquines originales. El proceso incluye etapas de desmonte, limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, asegurando una intervención respetuosa con el entorno urbano.

"Aunque después se hace la compactación con una máquina, el recambio es prácticamente a mano acompañado por una base nueva de hormigón y luego se tira un tipo de arena más gruesa para que perdure por mucho tiempo", detallaron desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

arreglos calles empedradas4 Ya se hicieron trabajos en calles de Temperley, Banfield y Lomas.

Anteriormente, el programa también llego a calles de Temperley como José María Paz, España, Pringles, 25 de Mayo, Vago, Tomás Espora, Esmeralda y Rivadavia. También estuvieron tanto en Pueyrredón como en Medrano (Banfield), y sobre Viamonte (Lomas).

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante las lluvias.

Más bacheos y repavimentaciones en Lomas de Zamora

En calles y avenidas que tienen roturas y necesitan arreglos, el Municipio realiza obras de bacheo que traen mejoras tanto en el tránsito como en la seguridad vial.

Sobre Newton y Pergamino, en Lamadrid, se está llevando a cabo una repavimentación en hormigón que fue solicitada por los vecinos. Dentro de la misma localidad también hicieron un bacheo en hormigón sobre Metán, entre Iparraguirre y Bustos. Lo mismo ocurrió en Ana Acerboni y Alfaro, en Santa Marta, y en dos calles de Lomas de Zamora: Gorriti, entre Frías y Sucre; y Estrada, entre Pereyra Lucena y Castelli.

Otro proyecto destacado es la reconstrucción de Camino de Cintura (Ruta Nº4) junto al Gobierno de la Provincia para ampliar la capacidad vehicular, sumar nuevas dársenas de transporte público para ordenar el tránsito, iluminación LED, desagües hidráulicos y renovación completa de la señalización.