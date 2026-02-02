Este jueves habrá un paro de trenes: ¿cuál es el conflicto y a qué líneas afecta?

"Los trabajadores no aceptamos limosnas", reza el comunicado que difundió este lunes el sindicato que encabeza Omar Maturano. "Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas", añadió.

Incertidumbre. Qué hay detrás de la renuncia de Marco Lavagna al Indec

Por eso no habrá servicios en "las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Roca, Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC".

"Seguimos con las fallas de seguridad, hay una desidia por parte del Gobierno hacia la empresa, tratando no sé si de bajarle el precio, como hacen con todo", denunció Maturano en esa aparición radial.

Asimismo, apuntó contra el Gobierno porque "pisaron las paritarias, como a todos los sindicatos y ellos te ordenan que tenes que firmar". "Y nosotros como buenos boludos para que no hablen mal de los conductores de trenes aceptamos, bancamos, pero ya nos rompieron mucho los huevos", expresó el dirigente sindical.

Ante la posibilidad de que se aplique la conciliación obligatoria para el paro de este jueves, Marturano indicó que "vamos a ver si la aceptamos" y marcó que "sino después llegará marzo, que es cuando la gente vuelve a trabajar, haremos el paro ahí".

"A marzo vamos a llegar con suerte funcionando un tren por hora, porque está todo roto, está todo patas para arriba", advirtió sobre la falta de mantenimiento de las vías y los trenes.

Condiciones salariales de los trabajadores del tren

Respecto a las condiciones salariales, detalló que en el año 2025 "perdimos 18%" contra la inflación y en el 2024, "perdimos el 34% más o menos".

Asimismo, denunció que el Gobierno "mintió con la emergencia ferroviaria". "Los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Mesopotámico de cargas descarrilan aproximadamente 3 veces por día. Pagamos más el encarrilador que lo que gana el ferrocarril", afirmó.

Y aseguró que desde el Gobierno desfinancian el servicio de trenes porque buscan "una consesion más barata donde los interesados pongan las reglas y no el Gobierno".