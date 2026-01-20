martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
Historia.

Revelan una imagen del primer edificio de trenes de Lomas de Zamora en 1870

Un precario alambrado circunvalaba la zona, algunos árboles, y el casco o galpón ferroviario estaba junto a las vías y al mismo nivel.

Una imagen del primer edificio de trenes de Lomas de Zamora en 1870.
Una imagen del primer edificio de trenes de Lomas de Zamora en 1870.

La escena presenta un paisaje rural totalmente despojado de la urbanidad actual: un precario alambrado circunvala la zona, algunos árboles, y el casco o galpón ferroviario junto a las vías y al mismo nivel. También se muestra una escalera cercana a un letrero que enuncia "ESTACION".

Algunas personas parecen aguardar el arribo del tren. Más atrás un tanque de agua y árboles terminan de configurar la circunstancia de siglo XIX.

La ampliación del edificio de trenes

Esa estructura se sostuvo durante casi medio siglo, pero el avance de la ciudad y el casco urbano llevaron a la ampliación y edificación de la estructura actual de la estación, en 1925, con sus puentes y nuevos espacios.

Su estructura, de estilo inglés, se llevó adelante cuando se cuadruplicaron las vías entre los kilómetros 12 y 18 (desde Remedios de Escalada hasta Adrogué). Ese avance significó también la reconstrucción de otras estaciones de gran popularidad como Banfield y Temperley, lo que marcó un antes y un después en la historia del distrito.

estación de trenes de Lomas.
Una postal de la antigua estaci&oacute;n de trenes de Lomas de Zamora.&nbsp;

Una postal de la antigua estación de trenes de Lomas de Zamora.

Los trenes, un símbolo del progreso

Harry Charap, historiador especializado en la participación en la historia de Argentina de los británicos y sus descendientes y miembro del Instituto Histórico Municipal de Lomas, explicó que el arquitecto escocés James Smith, nacido en Glasgow en 1879, fue quien diseñó los edificios que hoy siguen en pie como verdaderos íconos ferroviarios. James llegó al país en 1908 para incorporarse al Departamento de Arquitectura del Ferrocarril Sud y, con el tiempo, se transformó en jefe de Arquitectos.

"Los fierros incluso se trajeron desde Europa, mientras que la mampostería se construyó en el país", explicó Richard Campbell, miembro fundador del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada, quien se sumó a la charla con gran entusiasmo. "En esa época, Lomas ya estaba muy poblada, y esa fue una de las razones por las que se decidió agregar los andenes 3 y 4, que se acoplaron a los dos ya existentes", detalló.

En esa época, Lomas ya estaba muy poblada, y esa fue una de las razones por las que se decidió agregar los andenes 3 y 4, que se acoplaron a los dos ya existentes

