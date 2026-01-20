Mauricio Pellegrino se ilusiona con Lanús en la Copa Argentina

Lanús sorteó el primer paso de lo que será un movido 2026. Por la Copa Argentina , el Granate goleó a Sarmiento de La Banda por 4-1 en Caseros. Y, pese a que el gran objetivo es la Copa Libertadores , el entrenador Mauricio Pellegrino no descarta ganar este torneo que es esquivo desde su regreso oficial.

El DT campeón de la Copa Sudamericana se mostró conforme con el debut y avisó: “Me gusta mucho la Copa Argentina. Jugar con equipos de otras categorías genera un sentimiento lindo a nivel nacional, que todos tengan posibilidades. Al ser a un solo partido en cancha neutral, a todo o nada, también le da un condimento especial. Un detalle te puede dejar afuera”.

Son seis partidos hasta llegar a la definición. Lanús ya fue semifinalista dos veces y ahora espera rival, que saldrá de Instituto de Córdoba o Atlanta . “En 2025 hicimos un buen torneo y perdimos con un finalista (Argentinos Juniors). Ojalá que podamos seguir sorteando etapas y llegar hasta la final”, se ilusionó.

Sobre el primer partido de la temporada 2026 ante el elenco de Santiago del Estero, previo al estreno en el Torneo Apertura este viernes frente a San Lorenzo -a las 19- en el estadio Nuevo Gasómetro, Mauricio Pellegrino resaltó que “es importante empezar ganando, por varios aspectos. Me llevo buenas sensaciones. El resultado es positivo y también para ganar confianza. El equipo tuvo frescura, ritmo e intensidad, más allá de alguna que otra imprecisión”.

Lanus vs. Sarmiento La Banda Lanús goleó en su primer partido de la temporada.

El Granate llegó a este partido con tres amistosos de pretemporada. “Nunca es fácil el primer partido, sobre todo después de siete u ocho semanas sin competencia oficial”, destacó el técnico. El último partido había sido el 26 de noviembre, ante Tigre (0-1), por los octavos de final del Torneo Clausura.

Mauricio Pellegrino y una buena señal

El cordobés de Leones, que renovó contrato hasta diciembre próximo, explicó que “por momentos vi al equipo como sobreexitado, queriendo hacer muchas cosas. Eso es una buena señal para mí. Hay cosas para ajustar, es normal. Ojalá vayamos encontrando el mejor funcionamiento con el correr de los partidos”.

Y, ya pensando en la maratón de próximos partidos advirtió: “Ahora empezamos a jugar por los puntos, con doble competencia casi todas las semanas. Tenemos que seguir mejorando y estar preparados”.

Con dos goles de Marcelino Moreno -el primero de penal-, otro de Rodrigo Castillo y uno en contra de Guillermo Guzmán, Lanús derrotó por 4-1 a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina, en la que fue semifinalista en la edición 2024/15 (cayó contra Boca) y 2019 (perdió ante Central Córdoba de Santiago del Estero).