Cuidado Lanús: la figura del fútbol europeo que tiene todo arreglado para jugar en Flamengo

Lucas Paqueta tiene todo arreglado para jugar en Flamengo, donde estuvo entre 2016 y 2018.

El foco de Lanús está puesto en el debut de la Copa Argentina del próximo domingo, aunque también piensa en la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana . Será un año exigente para el Granate , ya que tendrá compromisos importantes en el ámbito local e internacional.

En ese marco, uno de los rivales que tendrá Lanús será el Flamengo. Se avecinan los duelos de febrero por la Recopa Sudamericana y el equipo de Mauricio Pellegrino ya se pone en órbita ante un equipo que pretende reforzarse para sacudir el mercado de pases.

Según el periodista Fabricio Romano , el club carioca llegó a un acuerdo contractual para contar con los servicios de Lucas Paquetá, el volante ofensivo que se encuentra en el West Ham de Inglaterra pero está muy cerca de pegar la vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente. A su vez, el propio futbolista presiona para que se concrete la operación, ya que el deseo del futbolista es regresar a Brasil.

Así las cosas, el vigente campeón de la Copa Libertadores busca engrosar su plantel con jerarquía para defender el torneo esta temporada. El Granate estará atento, ya que enfrentará al Mengao por la Recopa Sudamericana , el primer título internacional de Sudamérica en disputa en la temporada. La ida será el 19 de febrero en La Fortaleza, mientras que la vuelta será en Río de Janeiro el 26 del mismo mes.

La operación ascendería hasta un monto total de 40 millones de euros, entre fijos y variables. Si bien en las últimas horas se han acercado las posturas, e incluso ya habría un acuerdo en términos personales entre el club carioca y el jugador, todavía no hay consenso con el cuadro londinense.

Paquetá ha disputado 18 partidos esta temporada, anotando cuatro goles y repartiendo una asistencia, el mejor creador del equipo en ofensiva. Con apenas 18 meses de contrato por delante, los Hammers corren el riesgo de perder al brasileño por una cantidad muy inferior a la ofertada esta semana.

El futbolista tiene claro cuál será su siguiente paso: volver al Maracaná. Fuentes cercanas a la negociación incluso admiten haber recibido una propuesta del Tottenham en las últimas semanas, una superior a la del propio Flamengo, tanto en términos económicos como para club y jugador, pero que el propio futbolista descartó por su deseo de regresar a Brasil.

Richarlison, el otro crack brasileño que quiere Flamengo para defender la Libertadores

Más allá de la llegada de Paquetá, que está al caer, Flamengo no se conformará con el volante ofensivo solamente. Y es que el cuadro carioca también quiere reforzar el sector ofensivo para jugar en el certamen continental y en la lista apareció otro delantero importante que juega en Europa. Se trata de Richarlison.

Según informaron desde ESPN Brasil, el Flamengo quiere al atacante que actualmente viste la camiseta del Tottenham. La idea del equipo de Río de Janeiro es lograr su llegada una vez termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un factor a favor es que el jugador tiene una buena relación con Filipe Luis, estratega del cuadro carioca. Sin embargo, tiene contrato con los londinenses hasta 2027 y seguramente pretendan varios millones para desprenderse de él.

Flamengo busca romper el mercado de pases con dos estrellas de nivel mundial. Atento Lanús, los amigos del Mengao van con todo por la Recopa Sudamericana y el bicampeonato en la Copa Libertadores.