Banfield le ganó a San Martín por penales y avanzó en la Copa Argentina

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Banfield reaccionó a tiempo y avanzó en la Copa Argentina

No fue un buen partido de Banfield, pero lo sacó adelante y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. En estadio Padre Ernesto Martiarena, y tras igualar 1 a 1 con San Martín de Tucumán, fue más preciso en los penales y se quedó con la victoria, tras ganarle en la definición por 5 a 4.

El partido del Taladro no fue bueno. Estuvo lejos de su mejor versión, con poco juego y muchas complicaciones para generar de situaciones. En ese contexto, fue superado por el conjunto de la Primera Nacional, que consiguió abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un gol de Benjamín Borasi y se fue al descanso poniéndole justicia al marcador.

En complemento, el entrenador Pedro Troglio buscó revertir la historia a través de los cambios, pero siguió constándole. Tan es así que, más allá de una aproximación de Tiziano Perrota, no había tenido situaciones de peligro hasta que a los 33 minutos apareció Mauro Méndez, quien podría haber jugado su último partido en el club, para igualar la historia. El uruguayo capturó un rebote tras un remate de Lautaro Gómez y definió cruzado para 1 a 1.

Con el empate, Banfield se animó en los minutos finales, pero no pudo dar vuelta la historia y todo se resolvió en los penales. En esa instancia, acertó todos los que pateó y Facundo Sanguinetti tapó el último para que avanzar en el certamen federal. Así cierra un buen semestre tras la victoria ante Barracas Central por la última fecha del Torneo Apertura.