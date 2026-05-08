Banfield le ganó a San Martín por penales y avanzó en la Copa Argentina

Banfield reaccionó a tiempo y avanzó en la Copa Argentina
No fue un buen partido de Banfield, pero lo sacó adelante y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. En estadio Padre Ernesto Martiarena, y tras igualar 1 a 1 con San Martín de Tucumán, fue más preciso en los penales y se quedó con la victoria, tras ganarle en la definición por 5 a 4.
El partido del Taladro no fue bueno. Estuvo lejos de su mejor versión, con poco juego y muchas complicaciones para generar de situaciones. En ese contexto, fue superado por el conjunto de la Primera Nacional, que consiguió abrir el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un gol de Benjamín Borasi y se fue al descanso poniéndole justicia al marcador.
En complemento, el entrenador Pedro Troglio buscó revertir la historia a través de los cambios, pero siguió constándole. Tan es así que, más allá de una aproximación de Tiziano Perrota, no había tenido situaciones de peligro hasta que a los 33 minutos apareció Mauro Méndez, quien podría haber jugado su último partido en el club, para igualar la historia. El uruguayo capturó un rebote tras un remate de Lautaro Gómez y definió cruzado para 1 a 1.
Con el empate, Banfield se animó en los minutos finales, pero no pudo dar vuelta la historia y todo se resolvió en los penales. En esa instancia, acertó todos los que pateó y Facundo Sanguinetti tapó el último para que avanzar en el certamen federal. Así cierra un buen semestre tras la victoria ante Barracas Central por la última fecha del Torneo Apertura.
Banfield pasó a los octavos de final
Tras igualar 1 a 1 durante los 90 minutos, Banfield estuvo más fino en los penales y avanzó en la Copa Argentina. En el Taladro acertaron Bruno Sepúlveda, Lautaro Gómez, Nicolás Meriano, Tiziano Perrota y Mauro Méndez, mientras que Facundo Sanguinetti atajó el último penal de Nahuel Gallardo.
¡Final del partido: hay penales!
45' (+4) ST. Banfield y San Martín de Tucumán igualaron 1 a 1 por los 16avos de final de la Copa Argentina, y el ganador se definirá desde los 12 pasos.
¡Tiempo cumplido: se juega hasta los 49'!
45' ST. El árbitro Ariel Penel adicionó 4 minutos. De mantenerse el empate, habrá penales.
¡GOL DE BANFIELD!
33' ST. Apareció Mauro Méndez y el Taladro llegó al empate. En la primera clara del complemento, el uruguayo remató cruzado tras un disparo en el palo de Lautaro Gómez y puso el 1-1.
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Banfield sigue sin lastimar
25' ST. A pesar de los cambios realizados, Banfield continúa sin encontrarle la vuelta al partido y no le llega con peligro al arquero Nahuel Manganelli
¡Arrancó el segundo tiempo!
0' ST. Se disputan los últimos 45 minutos en el estadio Padre Ernesto Martiarena.
¡Final del primer tiempo!
45' (+2) PT. San Martín pegó en la última jugada de la etapa inicial y se va al descanso con una importante victoria ante Banfield.
¡GOL DE SAN MARTÍN DE TUCUMÁN!
45' PT. En la jugada siguiente, Borasi aprovechó un error de Vittor, se acomodó dentro del área y definió con un remate rasante que venció la resistencia de Sanguinetti.
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Banfield llegó con peligro
44'PT. Tras un centro desde la derecha, Perrota picó entre los central, quedó sólo dentro del área, pero la pelota le picó justo y su remate se fue por encima del travesaño.
Banfield, sin fútbol y lejos del arco rival
30' PT. El equipo de Pedro Troglio no termina de asentarse en la cancha y le cuesta mucho generar situaciones. Los delanteros están muy aislados y no les llega juego.
La primera fue de San Martín
12' PT. Sanguinetti tuvo su primera intervención en la arco de Banfield y mandó al córner un cabezazo de Elías López
¡Arrancó el partido!
0' PT. Banfield y San Martín de Tucumán ya disputan los primeros 45 minutos de este cruce por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Formaciones confirmadas de Banfield y San Martín
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.
San Martín: Nahuel Manganelli; Elías López, Nicolás Ferreyra, Tiago Peñalba, Nahuel Gallardo; Alan Cisnero, Santiago Briñone, Laureano Rodríguez, Matías García; Benjamín Borasi y Luca Arfaras.
Arbitro: Ariel Penel. Hora: 21.10. Cancha: estadio Padre Ernesto Martearena. TV: TyC Sports.