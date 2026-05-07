El historial Pedro Troglio en la Copa Argentina: ¿se entusiasma Banfield?

Este viernes, Banfield buscará avanzar a los 8vos. de final de la Copa Argentina cuando enfrente a San Martín de Tucumán, en la provincia de Salta . Para el entrenador del Taladro, Pedro Troglio , será el 20º partido por el torneo federal.

Esos 19 partidos pasados los tuvo como entrenador de diferentes equipos, como Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, San Lorenzo, Instituto de Córdoba y será el tercero consecutivo desde que tomó las riendas de Banfield .

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El historial del DT en la Copa Argentina es de nueve triunfos, ocho empates y dos derrotas, una de ellas en el primer partido al frente del Albiverde.

Con el Lobo lleva una estadística de 14 encuentros, habiendo llegado a la final de la edición 2018, cuando perdió la final con Rosario Central. Otros dos con el Taladro y uno cada uno el Matador, el Ciclón y la Gloria.

Todos los partidos en Copa Argentina

2011/12: Gimnasia 1 (Franco Mendoza)-Sportivo Desamparados de San Juan 0; Gimnasia 1 (Leandro Sapetti)-Tigre 1 (Gonzalo Vargas). Penales: 1-4.

2012/13: Gimnasia 3 (Facundo Ferreyra, Ignacio Fernández y Matías García)-Douglas Haig de Pergamino 0; Gimnasia 0-Excursionistas 0. Penales: 2-3.

2013/14: Gimnasia 0-Argentinos Juniors 0. Penales: 2-3.

2014/15: Gimnasia 2 (Osvaldo Barsottini y Nicolás Mazzola)-Atos Hornos Zapla de Jujuy 0; Gimnasia 0-Unión de Santa Fe 0. Penales: 6-5. Gimnasia 0-Vélez Sarsfield 1 (Milton Caraglio).

2015/16: Tigre 0-Douglas Haig de Pergamino 0. Penales: 2-4.

2018: Gimnasia 1 (Lucas Licht)-Sportivo Belgrano de San Francisco 0; Gimnasia 1 (Matías Gómez)-Olimpo de Bahía Blanca 0; Gimnasia 1 (Jan Hurtado)-Boca Juniors 0; Gimnasia 1 (Jan Hurtado)-Central Córdoba de Santiago del Estero (Alfredo Ramírez). Penales: 4-3; Gimnasia 2 (Lorenzo Faravelli y Santiago Silva)-River Plate 2 (Lucas Pratto y Javier Pinola). Penales: 5-4; Gimnasia 1 (Lorenzo Faravelli)-Rosario Central (Fernando Zampedri). Penales: 1-4.

Pedro Troglio Gimnasia La Plata Al tope de las estadísticas con Gimnasia La Plata.

2018: San Lorenzo 1 (Paulo Díaz)-Racing de Córdoba 0. Luego lo reemplazó Claudio Biaggio. El Ciclón fue eliminado por Temperley en 4tos. de final.

2025: Instituto 3 (Lucas Klimowicz -2- y Jeremías Lázaro)-Deportivo Madryn 0.

2025: Banfield 0-Tigre 2 (Lorenzo Scipioni y Blas Armoa).

2026: Banfield 3 (Tiziano Perrotta -2- y Federico Anselmo)-Real Pilar 0.

Con Pedro Troglio en penales

Fueron ocho definiciones por penales, con la particularidad de que siete fueron con Gimnasia y Esgrima y la restante en Tigre.

Las tres primeras con el Lobo fueron derrotas, las tres siguientes victorias, hasta caer en la final 2018. En el único partido con el de Victoria cayó por esa vía.

Banfield se presentará por primera vez en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, buscando evitar los penales y llegar a 8vos. de final para medirse con Ferro Carril Midland. Anteriormente, visitó otras provincias como Catamarca, San Luis, Formosa, Córdoba y Santa Fe.