Tiziano Perrotta y Mauro Méndez: ¿última función juntos en Banfield?

Banfield quiere cerrar el semestre con un nuevo paso adelante en la Copa Argentina . Luego de finalizar su participación en el Torneo Apertura , el Taladro apostará por el torneo federal. Y Tiziano Perrotta , uno de los goleadores junto a Mauro Méndez , asume que hay que tomarlo “con total responsabilidad”. ¿Será el último partido de la dupla?

Al equipo de Pedro Troglio no le alcanzó con la victoria ante Barracas Central para entrar a los playoffs. Es más, antes de jugar en Tucumán ya estaba afuera. Pero, ahora se le abre el panorama en la Copa Argentina , donde este viernes enfrentará a San Martín de Tucumán, en Salta.

En la ofensiva del Taladr o, Tiziano Perrotta y Mauro Méndez lograron armar una buena sociedad. El juvenil oriundo de Nueve de Julio anotó seis goles (cuatro en el Torneo Apertura y dos en Copa Argentina ) y el de Montevideo otra media docena. Pero, a partir del Torneo Clausura, quizás uno ya no esté.

Dijo Tiziano Perrotta : “Siempre desearle lo mejor (a Mauro Méndez ) si es que le toca irse. No estuve viendo mucho, no sé tanta información, pero ojalá que le siga yendo bien”.

Festejo Tiziano Perrotta Tiziano Perrotta marcó dos ante Real Pilar.

Banfield, de acuerdo a las últimas informaciones, comprará el pase de Mauro Méndez para después venderlo y obtener unos cuántos dólares para paliar su delicada situación económica. La dirigencia encabezada por Matías Mariotto desembolsaría US$1.3 millones para quedarse con el 100% de los derechos económicos del exEstudiantes de La Plata.

El último por Copa Argentina

En Salta puede darse la despedida. Y Tiziano Perrotta anhela que sea con un triunfo en el estadio Padre Ernesto Martearena. Por eso, destacó que el partido por Copa Argentina se debe tomar “con total responsabilidad, creo que es de los partidos más importantes para cerrar el semestre y poder arrancar el que viene ya jugando dos competencias. Vamos a encararlo de la mejor manera”.

El goleador cerró el Torneo Apertura con un tanto, para que Banfield logre su primer triunfo de visitante. “Siempre es lindo poder hacer un gol y ayudar al equipo. Por suerte se nos pudo dar lo que tanto veníamos buscando que era ganar de visitante. Hay muchísimas cosas por mejorar, el campeonato que viene tenemos que buscar meternos entre los ocho”, aventuró.

Banfield va por otro paso

El Taladro, que alcanzó las semifinales en su campaña más significativa correspondiente a la 10º edición, encarará su 13º aparición en la instancia de 16avos. de final, con la particularidad de haberla atravesado en la mitad de los antecedentes: sus seis clasificaciones se produjeron mediante victorias.

En el debut de la presente temporada, goleó por 3-0 a Real Pilar (equipo de la Primera B), en el estadio Alfredo Beranger, de Temperley. Los goleadores de la noche fueron Tiziano Perrotta -por partida doble- y Federico Anselmo.