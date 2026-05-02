Banfield le ganó sobre el final a Barracas Central y logró su primer triunfo como visitante

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Banfield se sacó la espina y se despidió del Torneo Apertura con una victoria

Banfield le ganó a Barracas Central por 2 a 1 con goles de Tiziano Perrotta y Santiago López García, mientras que Nicolás Demartini había marcado la igualdad transitoria para el Guapo. De esta manera, el Taladro consiguió su primera victoria como visitante en el final del campeonato.

El Taladro impuso condiciones desde el comienzo del partido, ya que fue un equipo protagonista en campo contrario. A través del manejo de Neyder Moreno y David Zalazar, el equipo dirigido por Pedro Troglio pegó de entrada con un golazo de Tiziano Perrotta. Luego, tuvo chances para concretar el segundo y falló en la definición.

A su vez, Barracas Central aprovechó y concretó el empate después de un error de Facundo Sanguinetti en un centro. La pelota le quedó servida a Nicolás Demartini, quien puso el 1 a 1 parcial.

banfield vs barracas Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

En el complemento, Banfield y Barracas Central jugaron un partido electrizante de ida y vuelta. Los dos tuvieron chances para quedarse con el triunfo y cuando parecía que todo quedaba en empate llegó el golazo que quebró la paridad. Un centro desde la derecha de Santiago López García sorprendió a Juan Espínola y su remate se coló en el ángulo superior derecho del uno de Barracas.

Así las cosas, Banfield se quedó con su primer triunfo como visitante en el Apertura en su último juego. Finalizó con 18 puntos en el campeonato, producto de 5 triunfos, 3 empates y 8 derrotas y ahora lo complicó a Barracas Central en la clasificación a los playoffs. El Guapo deberá esperar a los resultados de Racing ante Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata ante Tigre para saber si accede a los octavos de final.