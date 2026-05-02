sábado 02 de mayo de 2026
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2 de mayo de 2026
en vivo Triunfazo.

Banfield le ganó sobre el final a Barracas Central y logró su primer triunfo como visitante

Banfield se impuso 2 a 1 sobre Barracas en el cierre del Torneo Apertura. Con un gol agónico de Santiago López, logró su primer triunfo como visitante.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Banfield se llevó un gran triunfo de la cancha de Barracas Central.

Banfield se llevó un gran triunfo de la cancha de Barracas Central.

Banfield se llevó un gran triunfo de la cancha de Barracas Central.

Banfield se llevó un gran triunfo de la cancha de Barracas Central.

Banfield no puede con Barracas en Olavarría y Luna.

Banfield no puede con Barracas en Olavarría y Luna.

Banfield no puede con Barracas en Olavarría y Luna.

Banfield no puede con Barracas en Olavarría y Luna.

Banfield busca cerrar el torneo con una victoria como visitante.

Banfield busca cerrar el torneo con una victoria como visitante.

Banfield busca cerrar el torneo con una victoria como visitante.

Banfield busca cerrar el torneo con una victoria como visitante.

Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

Banfield se despide del Torneo Apertura ante Barracas Central.

Banfield se despide del Torneo Apertura ante Barracas Central.

Banfield se despide del Torneo Apertura ante Barracas Central.

Banfield se despide del Torneo Apertura ante Barracas Central.

EN VIVO

Live Blog Post

Banfield se sacó la espina y se despidió del Torneo Apertura con una victoria

Banfield le ganó a Barracas Central por 2 a 1 con goles de Tiziano Perrotta y Santiago López García, mientras que Nicolás Demartini había marcado la igualdad transitoria para el Guapo. De esta manera, el Taladro consiguió su primera victoria como visitante en el final del campeonato.

El Taladro impuso condiciones desde el comienzo del partido, ya que fue un equipo protagonista en campo contrario. A través del manejo de Neyder Moreno y David Zalazar, el equipo dirigido por Pedro Troglio pegó de entrada con un golazo de Tiziano Perrotta. Luego, tuvo chances para concretar el segundo y falló en la definición.

A su vez, Barracas Central aprovechó y concretó el empate después de un error de Facundo Sanguinetti en un centro. La pelota le quedó servida a Nicolás Demartini, quien puso el 1 a 1 parcial.

banfield vs barracas
Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

Banfield y Barracas Central empatan en un duelo electrizante.

En el complemento, Banfield y Barracas Central jugaron un partido electrizante de ida y vuelta. Los dos tuvieron chances para quedarse con el triunfo y cuando parecía que todo quedaba en empate llegó el golazo que quebró la paridad. Un centro desde la derecha de Santiago López García sorprendió a Juan Espínola y su remate se coló en el ángulo superior derecho del uno de Barracas.

Así las cosas, Banfield se quedó con su primer triunfo como visitante en el Apertura en su último juego. Finalizó con 18 puntos en el campeonato, producto de 5 triunfos, 3 empates y 8 derrotas y ahora lo complicó a Barracas Central en la clasificación a los playoffs. El Guapo deberá esperar a los resultados de Racing ante Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata ante Tigre para saber si accede a los octavos de final.

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!!!!GANOOOOO BANFIELD!!!

El Taladro metió un triunfazo sobre el Guapo sobre el final. Se impuso por 2 a 1 por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura y logró su primer triunfo como visitante.

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!!!GOOOOOL DE BANFIELD!!!

Lo hizo Santiago López García con un derechazo tremendo. Gana Banfield 2 a 1.

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Barracas Central y Banfield tienen sus chances pero no son efectivos

El Guapo y el Taladro atacan con intensidad, aunque les falta la puntada final. Los dirigidos por Pedro Troglio son más que los comandados por Rubén Darío Insua. Falta precisión en ataque por parte de ambos.

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Facundo Sanguinetti salvó a Banfield

El uno detuvo un disparo clave de Jhonatan Candia, tras un gran pase de Rodrigo Bogarín. El Guapo estuvo a tiro del segundo.

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Otra vez Banfield vuelve a fallar

De manera increíble se perdió el gol Tiziano Perrotta, quien no supo definir ante la salida de Juan Espinola. En el mano a mano ganó el arquero de Barracas Central.

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¿Fue penal?

Todo Banfield pidió mano en el área de Barracas Central, pero Darío Herrera omitió la acción. Primera polémica de la tarde.

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Comienza el segundo tiempo

Ya juegan Barracas Central y Banfield los segundos 45 minutos.

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Final del primer tiempo

Barracas Central y Banfield empatan 1 a 1 por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura.

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Increíble lo que se perdió Banfield

A través de una maniobra individual, primero no pudo anotar David Zalazar. Luego, Neyder Moreno con un cabezazo estuvo muy cerca de poner el segundo. Banfield está mejor que Barracas Central.

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Se salvó Banfield

Buena combinación en ataque de Barracas Central que terminó con un derechazo de Enzo Taborda y se fue desviado. Partido de ida y vuelta.

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!!!!GOOOOL DE BARRACAS CENTRAL!!!

Luego de un córner y una floja salida de Facundo Sanguinetti, llega el empate para Barracas Central a través del ex Temperley Nicolás Demartini. Ahora estamos 1 a 1.

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Banfield casi marca el segundo

El Taladro es más que el Guapo y estuvo cerca del 2 a 0 con un remate de David Zalazar que detuvo Juan Espinola.

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¡¡¡GOOOOOL DE BANFIELD!!!!

Fue a fondo Banfield y luego de un centro pasado Tiziano Perrotta pone el 1 a 0 a favor para el Taladro.

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Llegó Banfield

La primera clara de peligro para el Taladro fue con un tiro libre de Ignacio Pais que casi marca la apertura del marcador

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Comenzó el partido

Ya juegan Barracas Central y Banfield en Olavarría y Luna

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Ya se viene Banfield ante Barracas Central

Formaciones confirmadas

Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Rodrigo Bogarín, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Tomás Porra, Iván Tapia, Enzo Taborda; Norberto Briasco, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

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Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Ignacio Pais, David Zalazar, Neyder Moreno; Mauro Méndez, Tizziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

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Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Claudio Tapia

TV: TNT Sports

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