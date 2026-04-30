jueves 30 de abril de 2026
Escribinos
30 de abril de 2026
El Taladro ante el Guapo.

Barracas Central: la bestia negra de Banfield desde su regreso a Primera División

Banfield enfrenta a Barracas Central este sábado desde las 14 en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Cómo le fue al Taladro desde el regreso del Guapo a Primera.

Banfield vuelve a verse las caras con Barracas Central este sábado.

Banfield vuelve a verse las caras con Barracas Central este sábado.

Luis Lobo Medina y su arbitraje polémico en Sarandí.

Luis Lobo Medina y su arbitraje polémico en Sarandí.

Banfield y Barracas Central volverán a verse las caras este sábado desde las 14 por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura. Con el Taladro sin chances de clasificar a los playoffs y jugando sólo para sumar, las miradas recaen sobre el Guapo que tiene aspiraciones de ingresar dentro de los ocho mejores.

Asimismo, Barracas Central cuenta con una estadística positiva en los últimos enfrentamientos ante el Taladro. Desde su regreso a Primera División en 2022, tuvo que esperar 87 años para jugar en la máxima categoría del fútbol argentino y uno de los equipos que lo sufrió fue Banfield.

Lee además
Sosa Sánchez, el ex Banfield en medio de los festejos.
Histórico.

Un ex Banfield se consagró campeón en Uruguay: el excéntrico festejo en Montevideo
Salta, destino de Banfield por Copa Argentina.
Hacia el Norte.

A Banfield le espera un largo viaje para el próximo partido de Copa Argentina

Los enfrentamientos entre Banfield y Barracas Central

En el historial general, el Taladro y el Guapo se enfrentaron en 36 ocasiones, con 17 triunfos de Banfield, 9 victorias de Barracas Central y 10 empates. Si bien Banfield se encuentra arriba en el historial, contabilizando el amateurismo, ascenso y Primera División, en los últimos 7 partidos disputados el Guapo lleva una ventaja considerable.

Los primeros dos choques fueron empates: el 26 de junio del 2022 empataron 1 a 1 en el Florencio Sola. Un gol en contra de Luciano Abecasis abrió la cuenta para el Guapo, mientras que el Taladro empató a través de Ramiro Enrique. Por su parte, el 29 de abril del 2023 fue una igualdad sin goles nuevamente en Peña y Arenales.

En septiembre del mismo año llegó la primera victoria y fue para Barracas Central. Fue por 1 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó, donde el Guapo hizo las veces de local. En un partido marcado por la lucha por la permanencia, Barracas lo ganó 1 a 0 con gol de Alexis Domínguez.

En el 2024 fue igualdad por 0 a 0 en cancha de Banfield y primer triunfo del Taladro por 1 a 0 en la cancha de Deportivo Riestra, donde Barracas hacía de local. Con un golazo de tiro libre de Damián Kitu Díaz, el equipo dirigido por Gustavo Munúa se quedaba con la victoria.

lobo medina contra banfield
Luis Lobo Medina y su arbitraje polémico en Sarandí.

Luis Lobo Medina y su arbitraje polémico en Sarandí.

Dos triunfos polémicos de Barracas Central sobre Banfield

Por último, el 2025 estaría marcado por dos victorias de Barracas Central. En febrero de 2025 se volvían a ver las caras, esta vez en la cancha de Arsenal de Sarandí. Fue triunfo del Guapo por 1 a 0 con gol de Kevin Jappert, pero todas las miradas se las robó el árbitro Luis Lobo Medina, quien omitió una clara posición adelantada del defensor de Barracas y a instancias del VAR nunca se cobró y justificó con un trazado de líneas bastante particular.

En el Torneo Clausura, Barracas Central se impuso por 3 a 1 con goles de Javier Ruiz, Alexis Maldonado en contra y Kevin Jappert, mientras que Rodrigo Auzmendi había anotado la igualdad transitoria. Una polémica se dio sobre el final cuando Julio Furch convertía el descuento para Banfield, pero fue anulado por off side a instancias del VAR.

En total, de los 7 partidos fueron 3 triunfos de Barracas Central, 1 victoria de Banfield y 2 empates. Este sábado, el Taladro buscará sumar de a tres para cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura y cortar la seguidilla favorable al Guapo.

Temas
Seguí leyendo

Un ex Banfield se consagró campeón en Uruguay: el excéntrico festejo en Montevideo

A Banfield le espera un largo viaje para el próximo partido de Copa Argentina

Fiebre mundialista en Banfield: vuelven las figuritas y los encuentros de intercambio

Se complica el futuro de Mauro Méndez en Banfield

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús se juega sus chances en la Copa Libertadores.
El rompecabezas reglamentario.

Cómo quedó el grupo de Lanús tras el triunfo de Mirassol

Las más leídas

Te Puede Interesar

Duras críticas de la CGT al modelo económico que impulsa Javier Milei.
Descontento.

La CGT llamó a ponerle "un límite" al gobierno de Javier Milei en la marcha por el Día del Trabajador