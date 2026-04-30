Barracas Central: la bestia negra de Banfield desde su regreso a Primera División

Banfield y Barracas Central volverán a verse las caras este sábado desde las 14 por la novena fecha pendiente del Torneo Apertura . Con el Taladro sin chances de clasificar a los playoffs y jugando sólo para sumar, las miradas recaen sobre el Guapo que tiene aspiraciones de ingresar dentro de los ocho mejores.

Asimismo, Barracas Central cuenta con una estadística positiva en los últimos enfrentamientos ante el Taladro. Desde su regreso a Primera División en 2022, tuvo que esperar 87 años para jugar en la máxima categoría del fútbol argentino y uno de los equipos que lo sufrió fue Banfield.

Hacia el Norte. A Banfield le espera un largo viaje para el próximo partido de Copa Argentina

En el historial general, el Taladro y el Guapo se enfrentaron en 36 ocasiones, con 17 triunfos de Banfield, 9 victorias de Barracas Central y 10 empates. Si bien Banfield se encuentra arriba en el historial, contabilizando el amateurismo, ascenso y Primera División, en los últimos 7 partidos disputados el Guapo lleva una ventaja considerable.

Los primeros dos choques fueron empates: el 26 de junio del 2022 empataron 1 a 1 en el Florencio Sola. Un gol en contra de Luciano Abecasis abrió la cuenta para el Guapo, mientras que el Taladro empató a través de Ramiro Enrique. Por su parte, el 29 de abril del 2023 fue una igualdad sin goles nuevamente en Peña y Arenales.

En septiembre del mismo año llegó la primera victoria y fue para Barracas Central. Fue por 1 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó, donde el Guapo hizo las veces de local. En un partido marcado por la lucha por la permanencia, Barracas lo ganó 1 a 0 con gol de Alexis Domínguez.

En el 2024 fue igualdad por 0 a 0 en cancha de Banfield y primer triunfo del Taladro por 1 a 0 en la cancha de Deportivo Riestra, donde Barracas hacía de local. Con un golazo de tiro libre de Damián Kitu Díaz, el equipo dirigido por Gustavo Munúa se quedaba con la victoria.

lobo medina contra banfield Luis Lobo Medina y su arbitraje polémico en Sarandí.

Dos triunfos polémicos de Barracas Central sobre Banfield

Por último, el 2025 estaría marcado por dos victorias de Barracas Central. En febrero de 2025 se volvían a ver las caras, esta vez en la cancha de Arsenal de Sarandí. Fue triunfo del Guapo por 1 a 0 con gol de Kevin Jappert, pero todas las miradas se las robó el árbitro Luis Lobo Medina, quien omitió una clara posición adelantada del defensor de Barracas y a instancias del VAR nunca se cobró y justificó con un trazado de líneas bastante particular.

En el Torneo Clausura, Barracas Central se impuso por 3 a 1 con goles de Javier Ruiz, Alexis Maldonado en contra y Kevin Jappert, mientras que Rodrigo Auzmendi había anotado la igualdad transitoria. Una polémica se dio sobre el final cuando Julio Furch convertía el descuento para Banfield, pero fue anulado por off side a instancias del VAR.

En total, de los 7 partidos fueron 3 triunfos de Barracas Central, 1 victoria de Banfield y 2 empates. Este sábado, el Taladro buscará sumar de a tres para cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura y cortar la seguidilla favorable al Guapo.