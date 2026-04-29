miércoles 29 de abril de 2026
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29 de abril de 2026
No terminaron bien.

Cortocircuito: un nuevo conflicto entre Banfield y Rodrigo Auzmendi

El delantero de San Lorenzo intimó al Taladro por una deuda, el club le recriminó que "no respetó" los plazos de pago, pero finalmente le abonó lo reclamado.

Un nuevo conflicto entre Banfield y Rodrigo Auzmendi.

Un nuevo conflicto entre Banfield y Rodrigo Auzmendi.

La relación entre Banfield y Rodrigo Auzmedi vuelve a transitar un momento complicado. Cuando parecía que la historia entre ambas partes estaba cerrada después de varios cortocircuitos, el delantero intimó al Taladro por una falta de pago y ahora el tema se deberá resolver en Agremiados.

El hoy delantero de San Lorenzo le reclamó una deuda importante a su anterior club y por este motivo se consideraba jugador libre. Esto encendió las alarmas de Querétaro de México, quien había adquirido al delantero a cambio de U$S2 millones y luego cedido al Ciclón por una temporada.

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La noticia soprendió en el mundo Banfield, que se vio obligado a resolver este tema cuánto antes para no tener complicaciones, más allá que la versión oficial es que no había atraso de pagos.

En ese sentido, el club albiverde informó -en diáligo con Codigo Banfield- que el delantero "tenía cheques diferidos para cobrar", desmitiendo que haya habido un incumplimiento de pago. Al margen de eso, la entidad sureña se le hizo el depósito en las últimas horas y la deuda quedó saldada. De esta manera, el futbolista no se puede considerar libre.

auzmendi y mariotto
Banfield y un nuevo conflicto con Auzmendi.

Banfield y un nuevo conflicto con Auzmendi.

Todo esto que provocó un disguto importante con el entorno del futbolista, ya que desde Banfield señalan que Auzmendi "no respetó los plazos de pago acordados previamente". Ahora, en medio de esta versiones encontradas, el tema seguirá en Agremiados para aclarar la situación.

Los números de Rodrigo Auzmendi en Banfield

El delantero llegó a mediados de 2025 de la mano de Pedro Troglio, que lo conocía del fútbol de Honduras, y rápidamente llamó la atención por su potencia física y porte goleador. Sin embargo, con el paso de los partidos, su rendimiento decayó bastante y perdió la titularidad. En total, con la camiseta del Taladro, el delantero disputó 22 partidos, convirtió 4 goles y brindó 2 asistencias.

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