Con Lanús clasificado, así se jugará la 9º fecha del Torneo Apertura

A la Fase Regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional le queda un capítulo. Y es la 9º fecha, postergada en su oportunidad por el paro decretado por la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ). Con Lanús clasificado y Banfield afuera, son cinco los que pugnan por un lugar en los Play-Offs.

Para la reprogramación se priorizó el descanso correspondiente a los planteles que disputan competiciones de Conmebol ( Copa Libertadores y Copa Sudamericana ), mientras que en segundo orden se procedió a solapar partidos de equipos que compiten directamente por el pase a los octavos de final.

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Teniendo en cuenta el primer caso, el encuentro de Lanús frente a Deportivo Riestra quedó en la grilla del sábado 2 de mayo. Se enfrentarán en la Fortaleza , desde las 14.30, por la zona A, televisado por ESPN Premium.

Esto debido a que el Granate jugará el martes 5 en los 4.088 metros sobre el nivel del mar de El Alto, contra Always Ready, de Bolivia , por Copa Libertadores. Mientras que el mismo día, el Malevo recibirá a Gremio, de Brasil, por la Copa Sudamericana, en el estadio Nuevo Gasómetro.

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El mismo día, pero a partir de las 14, Banfield visitará el estadio Claudio “Chiqui” Tapia para medirse con Barracas Central, por la zona B, a través de TNT Sports. El Taladro ya había quedado sin chances antes de enfrenar a Atlético Tucumán. El Guapo, en tanto, visitará a Olimpia, de Paraguay, de Paraguay, por la Copa Sudamericana, en el estadio Defensores del Chaco, el miércoles 6.

El resto de la 9º fecha del Torneo Apertura

Central Córdoba de Santiago del Estero-Boca Juniors (16.15), San Lorenzo-Independiente (18.45), Unión de Santa Fe-Talleres de Córdoba (18.45) y Platense-Estudiantes de La Plata (21.15), completarán la jornada sabatina.

En tanto, el domingo 3 verán acción Aldosivi de Mar del Plata-Independiente Rivadavia de Mendoza (13.30), Rosario Central-Tigre (16), Racing Club-Huracán (16), Gimnasia y Esgrima La Plata-Argentinos Juniors (16), Belgrano de Córdoba-Sarmiento de Junín (16) y River Plate-Atlético Tucumán (18.30).

Finalmente, el lunes 4 será para Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Defensa y Justicia (17), Vélez Sarsfield-Newell’s (19.15) y el Interzonal entre Estudiantes de Río Cuarto-Instituto de Córdoba (21.30).

Lanús y 10 más clasificados

Con el empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús suma 23 puntos en la zona A, donde también clasificaron Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba.

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El Granate no se aseguró la localía. Para ello deberá vencer al Malevo y esperar a que no gane la T para aspirar al 4º puesto. Si los cordobeses empatan, jugará la diferencia de goles (+4 contra +3 a favor del equipo que dirige Carlos Tevez). Por ahora, Lanús será visitante de Rosario Central (4º de la zona B). Quiénes buscan los tres puestos restantes son San Lorenzo, Independiente, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba.

Por la zona B ya clasificaron Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata. Los que pugnan por los otros tres lugares son Huracán, Barracas Central, Racing Club, Tigre y Sarmiento de Junín.