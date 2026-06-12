Mundial 2026: qué futbolistas con pasado en Lanús y Banfield convirtieron en mundiales

El Mundial 2026 cuenta con la presencia de algunos futbolistas vinculados a los clubes de la región, más allá del caso de José Canale, actualmente en Lanús y convocado a la Selección de Paraguay . La lista también la integran los ex Lanús Gustavo Gómez y Miguel Almirón, y los ex Banfield Nicolás Tagliafico y James Rodríguez.

Los primeros tres, vinculados a Lanús, fueron convocados por Gustavo Alfaro al seleccionado guaraní y disputarán su primer mundial, mientras que los últimos dos, ligados a Banfield, ya saben lo que es decir presente en la máxima cita del deporte.

Salvo Rodríguez, que suma seis goles en los Mundiales, los futbolistas Canale, Gómez, Almirón y Tagliafico buscarán incorporarse a la lista de los exfutbolistas de Lanús y Banfield que convirtieron en la Copa del Mundo .

Hasta el momento, este privilegio lo tienen apenas seis futbolistas, entre ellos James Rodríguez, quien es el que más anotó dentro de esta nómina. Además del colombiano que dio sus primeros pasos en Banfield, donde se consagró campeón en 2009, los otros goleadores son los siguientes: José Sanfilippo, Javier Zanetti y James, del lado del Taladro; Oscar Ruggeri, Mauricio Pineda y Teo Gutiérrez , del lado del Granate.

Los goleadores de Banfield en los Mundiales

Sanfilippo, quien falleció la semana pasada a los 91 años, convirtió un gol en el Mundial de Chile 1962 en la derrota por 3 a 1 de la Selección Argentina ante Inglaterra. Defendió los colores de Banfield entre 1966 y 1967, con 19 goles en 50 partidos.

Embed

Zanetti también anotó su único gol mundialista frente a Inglaterra. Fue en el encuentro de octavos de final del Mundial 1998, en el que Argentina le ganó por penales luego de empatar 2 a 2 en los 120 minutos. El “Pupi”, que jugó en el Taladro entre 1993 y 1995, marcó el segundo gol argentino sobre el cierre del primer tiempo.

El único que anotó más de un gol fue James Rodríguez. La estrella colombiana, que jugó en Banfield entre 2008 y 2010, fue una de las figuras del Mundial de Brasil 2014: finalizó como el máximo goleador del torneo con seis tantos, ganó el botín de oro de la FIFA y gracias a uno de los dos tantos que le anotó a Uruguay obtuvo el premio al mejor gol del torneo.

Embed

Los goleadores de Lanús en los Mundiales

El primero fue Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 86, quien decidió cerrar su carrera como futbolista en Lanús en 1997. Allí disputó 13 partidos y convirtió dos goles. Once años antes, en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, el “Cabezón” anotó su único gol en Mundiales, fue en el triunfo por 3 a 1 a Corea del Sur.

Mauricio Pineda, por su parte, jugó en el Granate en 2003. Antes, en Francia 98, anotó su único gol en Mundiales en el triunfo ante Croacia en el cierre de la fase de grupos.

Embed

El tercero de la lista es Teófilo Gutiérrez. El colombiano tuvo un breve paso por Lanús tras su conflictiva salida de Racing en 2012. Dos años más tarde, en el Brasil 2014, anotó el 3-0 en la goleada contra Grecia, cuando el delantero pescó la oportunidad de marcar tras un córner.