Murió José Sanfilippo: ídolo del fútbol argentino que tuvo un capítulo en Banfield.

A los 91 años murió José Sanfilippo, exjugador de San Lorenzo, Boca Juniors y Banfield, y una leyenda del fútbol argentino . El "Nene" marcó un antes y un después en la historia del Ciclón, donde es máximo artillero de la historia, y uno de los 10 futbolistas que más goles anotaron en Primera División.

Durante su exitosa carrera, el histórico goleador disputó un total de 484 y anotó 344 goles, y eso refleja su gran olfato goleador, algo que caracterizó su carrera plagada de éxitos, tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina.

No serán U$S 11.000 por día. Cuánto dinero recibirá Lanús por la participación de Canale en el Mundial 2026

Clima caliente. El escándalo de los ex Lanús en Central: "Hasta mi mamá me pidió que eche a Almirón"

Entre los títulos obtenidos figuran: Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972 con San Lorenzo; Torneo Cuadrangular 1964 con Nacional, Campeonato Baiano 1970 y 1971 con Bahía; Oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955 y Copa América Perú 1957 Albiceleste.

Después de defender los colores de San Lorenzo, Boca Juniors y Nacional de Montevideo, Sanfilippo recaló en el Taladro en 1966 , en lo que su regreso al fútbol argentino después de su conflictiva salida de Boca. En el medio jugó dos años Uruguay.

En el club de Peña y Arenales, el "Nene" Sanfilippo mantuvo sus grandes números a nivel local y se consolidó como uno goleador estelar: disputó 50 partidos y convirtió 19 goles. Si bien no tuvo la trascendencia que logró en San Lorenzo y en Boca, donde llegó a la final de la Copa Libertadores, dejó un recordado paso en Banfield y los que lo vieron jugar lo ponderan como uno de los mejores delanteros que pasaron por el club.

sanfilippo banfield El paso por Banfield de una leyenda del fútbol argentino.

Su llegada al Taladro se dio gracias a las gestiones de Valentín Suárez, presidente del club y de la Asociación del Fútbol Argentino, quien hizo fuerzas para concretar la llegada de uno de los delanteros más importantes que tenía Argentina en ese momento. En Banfield jugó dos temporadas.

Los 19 goles que marcaron con la camiseta albiverde colaboraron en la cosecha personal de Sanfilippo para ubicarse -todavía hoy- en el puesto 10 de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. En total, sumó 226 goles en Primera División, con 200 en San Lorenzo, 7 en Boca y 19 en el Taladro.

Después de Banfield, fue transferido a Bangu, de Brasil, y comenzó a transitar su experiencia en el fútbol brasilero, donde también defendió los colores de Bahía, hasta su regreso a San Lorenzo, club en el que inició y finalizó su carrera como futbolista en 1972.