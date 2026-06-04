viernes 05 de junio de 2026
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4 de junio de 2026
Adiós a un grande.

Murió José Sanfilippo: ídolo del fútbol argentino que tuvo un capítulo en Banfield

José Sanfilippo, exjugador de San Lorenzo, Boca Juniors y Banfield, murió a los 91 años, fue uno de los máximos goleadores del fútbol argentino.

Murió José Sanfilippo: ídolo del fútbol argentino que tuvo un capítulo en Banfield.

Murió José Sanfilippo: ídolo del fútbol argentino que tuvo un capítulo en Banfield.

Durante su exitosa carrera, el histórico goleador disputó un total de 484 y anotó 344 goles, y eso refleja su gran olfato goleador, algo que caracterizó su carrera plagada de éxitos, tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina.

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Entre los títulos obtenidos figuran: Primera División 1959, Torneo Metropolitano 1972 y Torneo Nacional 1972 con San Lorenzo; Torneo Cuadrangular 1964 con Nacional, Campeonato Baiano 1970 y 1971 con Bahía; Oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 1955 y Copa América Perú 1957 Albiceleste.

Una gran carrera en el fútbol argentino y su paso por Banfield

Después de defender los colores de San Lorenzo, Boca Juniors y Nacional de Montevideo, Sanfilippo recaló en el Taladro en 1966, en lo que su regreso al fútbol argentino después de su conflictiva salida de Boca. En el medio jugó dos años Uruguay.

En el club de Peña y Arenales, el "Nene" Sanfilippo mantuvo sus grandes números a nivel local y se consolidó como uno goleador estelar: disputó 50 partidos y convirtió 19 goles. Si bien no tuvo la trascendencia que logró en San Lorenzo y en Boca, donde llegó a la final de la Copa Libertadores, dejó un recordado paso en Banfield y los que lo vieron jugar lo ponderan como uno de los mejores delanteros que pasaron por el club.

sanfilippo banfield
El paso por Banfield de una leyenda del f&uacute;tbol argentino.

El paso por Banfield de una leyenda del fútbol argentino.

Su llegada al Taladro se dio gracias a las gestiones de Valentín Suárez, presidente del club y de la Asociación del Fútbol Argentino, quien hizo fuerzas para concretar la llegada de uno de los delanteros más importantes que tenía Argentina en ese momento. En Banfield jugó dos temporadas.

Los 19 goles que marcaron con la camiseta albiverde colaboraron en la cosecha personal de Sanfilippo para ubicarse -todavía hoy- en el puesto 10 de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. En total, sumó 226 goles en Primera División, con 200 en San Lorenzo, 7 en Boca y 19 en el Taladro.

Después de Banfield, fue transferido a Bangu, de Brasil, y comenzó a transitar su experiencia en el fútbol brasilero, donde también defendió los colores de Bahía, hasta su regreso a San Lorenzo, club en el que inició y finalizó su carrera como futbolista en 1972.

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