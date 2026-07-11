La Selección Argentina usará un brazalete negro ante Suiza por el muerte de Antonio Rattín

La Selección Argentina, con Messi a la cabeza, homenajearán a Rattín.

En una jornada que estaba marcada por el cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la noticia del fallecimiento de Antonio Rattín, emblema de Boca Juniors y la Albiceleste, sacudió al fútbol argentino. Por eso, para homenajearlo, Lionel Messi y compañía lucirán un brazalete negro en el duelo que se jugará en Kansas City.

La Asociación de Fútbol Argentino, a través de sus autoridades, realizó el pedido formal a la FIFA, quien dio el visto bueno y aceptó el pedido. Por este motivo, el combinado nacional saldrá al campo de juego con la cita que representa luto, respeto y solidaridad para una gloria del fútbol local, quien dejó una huella en el Xeneize y defendió la "Celeste y Blanca" en dos Mundiales.

Rattín falleció este sábado a los 89 años. A lo largo de su carrera como futbolista, disputó un total de 382 partidos y convirtió 28 goles en la camiseta del Xeneize, con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores 1963 y obtuvo seis campeonatos locales. En tanto, con la Selección Argentina, participó de la Copa del Mundo de Chile 1962 y de Inglaterra 1966, donde protagonizó un hecho escandaloso que cambió el fútbol por siempre.

Por esta importante trayectoria y por el legado que dejó en el fútbol argentino, la AFA decidió afrontar el compromiso de cuartos de final del actual Mundial con un brazalete negro, dando una muestra de respeto por la reciente pérdida.

ATENCIÓN: FIFA autorizó al seleccionado argentino a utilizar un brazalete negro por la muerte de Antonio Rattín.



@monroigdiego#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cWMfAnV1Dn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026 El otro homenaje que tendrá el encuentro entre la Selección Argentina y Suiza Por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien participó del Mundial con la Selección de Sudáfrica y que fue hallado sin vida este sábado en Ciudad de Cabo, la FIFA decidió hacer un minuto de silencio en los dos encuentros que disputan este sábado por la Copa del Mundo en homenaje al fallecimiento del joven mediocampista de 25 años.

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