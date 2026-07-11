La Selección Argentina va por un triunfo ante Suiza que lo deposite en las semifinales del Mundial 2026

La ilusión del bicampeonato mundial afronta una de sus paradas más complejas. Este sábado desde las 22, la Selección Argentina se medirá ante su par de Suiza en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City . El encuentro, válido por los cuartos de final del Mundial 2026, contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro y definirá al semifinalista para enfrentar al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega.

La Scaloneta llega a esta instancia con el corazón en la mano pero la chapa de candidato intacta. Tras un andar perfecto en la fase de grupos, el combinado nacional sufrió más de la cuenta en las llaves previas: un ajustado triunfo 3-2 ante Cabo Verde y una remontada agónica e histórica frente a Egipto (3-2) en octavos de final, tras levantar un 0-2 en los últimos 11 minutos de juego. La gran bandera argentina sigue siendo Lionel Messi , quien lidera la tabla de goleadores del certamen con 8 gritos, junto a Kylian Mbappé.

Todo definido. Suiza será el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final

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Por su parte, Suiza se ha consolidado como la gran piedra en el zapato para los gigantes europeos y sudamericanos. El conjunto dirigido por Murat Yakin se mantiene invicto en la competición y ostenta la valla menos vencida del torneo con apenas un gol concedido. Los helvéticos sellaron su boleto a los cuartos de final tras eliminar a Colombia en una infartante tanda de penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El cuerpo técnico trabaja a contrarreloj para solucionar las falencias en el fondo. El propio ayudante de campo, Walter Samuel, reconoció en conferencia de prensa que deben "ajustar" las marcas, dado que la Selección Argentina es el seleccionado más goleado (5) entre los ocho que siguen en carrera, pero tiene en Lionel Messi a su máxima esperanza que busca seguir rompiendo récords a sus 39 años.

Por su parte, Lionel Scaloni mantiene los misterios habituales: la duda en el lateral derecho entre Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y el dilema del "9" entre Julián Álvarez o Lautaro Martínez para acompañar al capitán Lionel Messi en el ataque.

La peor parte de la previa se la llevó Suiza. El búnker europeo confirmó la pésima noticia de que su joven estrella y goleador revelación, Johan Manzambi, quedó completamente descartado para el resto del Mundial 2026 debido a una grave lesión de rodilla. Una baja sensible que obligará a Murat Yakin a recalcular su frente de ataque.

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Historial entre la Selección Argentina y Suiza

El historial en Copas del Mundo sonríe a la Albiceleste. Se registran dos antecedentes oficiales: la victoria 2-0 en Inglaterra 1966 y el agónico triunfo 1-0 en los octavos de final de Brasil 2014, gracias a aquel recordado gol de Ángel Di María en el cierre del tiempo suplementario.

A lo largo de seis décadas, se han enfrentado en 7 oportunidades (2 veces por Copas del Mundo y 5 en amistosos internacionales). El saldo es contundente: 5 victorias argentinas y 2 empates, con 15 goles a favor y solo 3 en contra. Suiza jamás ha podido vencer a la Selección Argentina en el historial general.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos

Hora: 22:00

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports

Streaming: Paramount+, Disney+ Premium y TyC Sports Play