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11 de julio de 2026
Sin vueltas.

Tomás Fonzi, sobre su romance de 25 años con Leticia Lombardi: "Es un bardo"

Tomás Fonzi, en una entrevista con Emilia Attias, habló de la historia de amor con su esposa y de las cuatro etapas que tuvo el largo romance que siguen viviendo.

Tomás Fonzi con Leticia.&nbsp;

Tomás Fonzi con Leticia. 

Durante una entrevista, Emilia Attias le consultó al actor oriuendo de Adrogué si había vuelto tres veces con la misma pareja. Entonces Tomás Fonzi respondió: “Casi, cuatro veces volví con la misma persona. Estoy en la cuarta gestión con mi actual mujer”.

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Después reveló cómo fue el inesperado reencuentro que marcó el comienzo de la última etapa: “Cuando nos vimos por primera vez nos dimos un beso sin hablar, sin decirnos ‘hola’, en el Club 69”.

El romance de Tomás Fonzi

Tomás Fonzi confesó que desde el primer momento sintió una conexión muy difícil de explicar: “Hubo algo que me hizo efecto, no puedo explicarlo, y después con el tiempo siempre fue lo mismo, volvíamos y se rompía la cosa, pero se ve que había algo muy básico que nos atraía y nos decía que éramos el uno para el otro”.

Y señaló: “Todavía me es un misterio ella, en un montón de aspectos. Ese misterio, ese mirarnos a la cara y sentir que nos conocemos de toda la vida, de otras vidas, no sé de dónde”.

Un romance en cuatro etapas.

Un romance en cuatro etapas.

“Hubo algo que me hizo efecto, no puedo explicarlo, y después con el tiempo siempre fue lo mismo, volvíamos y se rompía la cosa, pero se ve que había algo muy básico que nos atraía y nos decía que éramos el uno para el otro”, contó.

Además, destacó que la química entre ambos sigue siendo uno de los pilares de la pareja: “Tenemos piel, atracción y había una química. Hasta el día de hoy me es un mundo descifrar y eso me parece clave”.

También fue crítico con algunos modelos tradicionales de pareja “También es un bardo todo, es muy difícil”, sentenció el popular actor.

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