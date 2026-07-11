Tomás Fonzi, sobre su romance de 25 años con Leticia Lombardi: "Es un bardo"

A pesar de cuidar su intimidad, Tomás Fonzi decidió hacer una serie de confesiones y habló con total sinceridad sobre su romance y su historia de amor con Leticia Lombardi, su esposa desde 2022 y la mujer con la que tuvo a sus dos hijos, Violeta y Teo.

Durante una entrevista, Emilia Attias le consultó al actor oriuendo de Adrogué si había vuelto tres veces con la misma pareja. Entonces Tomás Fonzi respondió: “Casi, cuatro veces volví con la misma persona. Estoy en la cuarta gestión con mi actual mujer”.

El hermano de Dolores Fonzi contó una situación poco conocida de su vida: “Hubo uno que fue de casi cuatro años sin saber nada el uno del otro”.

Después reveló cómo fue el inesperado reencuentro que marcó el comienzo de la última etapa: “Cuando nos vimos por primera vez nos dimos un beso sin hablar, sin decirnos ‘hola’, en el Club 69”.

El romance de Tomás Fonzi

Tomás Fonzi confesó que desde el primer momento sintió una conexión muy difícil de explicar: “Hubo algo que me hizo efecto, no puedo explicarlo, y después con el tiempo siempre fue lo mismo, volvíamos y se rompía la cosa, pero se ve que había algo muy básico que nos atraía y nos decía que éramos el uno para el otro”.

Y señaló: “Todavía me es un misterio ella, en un montón de aspectos. Ese misterio, ese mirarnos a la cara y sentir que nos conocemos de toda la vida, de otras vidas, no sé de dónde”.

Un romance en cuatro etapas.

“Hubo algo que me hizo efecto, no puedo explicarlo, y después con el tiempo siempre fue lo mismo, volvíamos y se rompía la cosa, pero se ve que había algo muy básico que nos atraía y nos decía que éramos el uno para el otro”, contó.

Además, destacó que la química entre ambos sigue siendo uno de los pilares de la pareja: “Tenemos piel, atracción y había una química. Hasta el día de hoy me es un mundo descifrar y eso me parece clave”.

También fue crítico con algunos modelos tradicionales de pareja “También es un bardo todo, es muy difícil”, sentenció el popular actor.