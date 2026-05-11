Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y otros famosos convocan a la Marcha Federal Universitaria

Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y otros famosos se expresaron en un video.

Figuras de la cultura y el espectáculo argentino, como Griselda Siciliani y Dolores Fonzi, convocan a la cuarta Marcha Federal Universitaria de este martes, a través de un video que difundieron en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Se trata de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realiza desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. El objetivo principal de la convocatoria es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y una recomposición salarial para el personal docente y no docente.

Embed Mañana nos vemos en las calles por la educación pública universitaria. #MarcharFederalUniversitaria #yomarcho pic.twitter.com/LrIrizpme9 — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) May 11, 2026 Los famosos por la Marcha Federal Universitaria El video, que se hizo viral en la redes sociales, muestra a Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Laura Oliva, Lorena Vega y Lizy Tagliani.

Se suman Ariel Staltari, Pilar Gamboa, Marina Bellati, Malena Pichot, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Juan Falú, Inés Estévez, Teresa Parodi, entre otras figuras. image Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y otros famosos apoyaron a la Marcha Federal Universitaria. Estos referentes de la cultura y del espectáculo brindaron su apoyo a la comunidad educativa, en un video que invita a los trabajadores y estudiantes a sumarse a la convocatoria.

En el mismo, los artistas y personas destacadas de la cultura hicieron eco del reclamo de los docentes, destacando la importancia de mantener una educación pública de calidad.

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