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11 de mayo de 2026
Se pudrió todo

Cinzia Francischiello, contra Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: "Es narcisista, machista y cag..."

En Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro ingresó a la casa para cenar con los participantes y Cinzia Francischiello se cruzó Emanuel Di Gioia.

Cinzia contra Emanuel en Gran Hermano.&nbsp;

Cinzia contra Emanuel en Gran Hermano. 

En la cena del domingo en Gran Hermano Generación Dorada se vivió un fuerte cruce entre Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia. Todo ocurrió cuando Santiago del Moro estaba presente en la casa y les preguntó a los jugadores sobre quién querían que se vaya.

"Quiero que se vaya Emanuel, porque es narcisista, es machista y no conforme con eso es cagón", disparó Cinzia Francischiello frente a todos sus compañeros del reality de Telefe.

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La novia de Dylan Gissi siguió con su descargo: "Todo su juego se basa en lanzar a las personas al frente, en resguardarse y tomar guardaespaldas. Le funcionó con Lucero, con Eduardo no le funcionó y ahora se quiere morir porque se da cuenta de que se va a ir primero que Zunino".

Siguió la picante discusión en Gran Hermano

Cinzia Francischiello lejos de bajar el tono durante la cena en Gran Hermano siguió arremetiendo contra Emanuel Di Gioia y fue muy directa.

"Así que, amigo, cuando Sol te dijo 'desconfía' tenía toda la razón, y Zilli cuando te dicen individual no necesitas estar en un grupo con él para brillar, no necesitas a una persona como él que se resguarda en los demás y los lanza al frente", dijo.

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Cinzia liquidó a Emanuel en Gran Hermano.

Cinzia liquidó a Emanuel en Gran Hermano.

Emanuel Di Gioia no se quedó callado y respondió: "No coincido en todo lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue, viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol”.

“Pero Sol no está más en la casa, el primer día que vino yo ya sabía que quería un versus conmigo, la respeto pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu en realidad, quiero tener un versus con él", sentenció.

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