Cómo será la boda de Cinzia Francischiello de Gran Hermano y Dylan Gissi

Cinzia de Gran Hermano y Dylan Gissi.

Cinzia Francischiello reingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de la expulsión de Sol Abraham del certamen de Telefe. Antes de volver contó detalles de la boda con su novio Dylan Gissi, un futbolista de largo recorrido y que pasó por Banfield.

En una entrevista con Pronto, habló de su la propuesta de casamiento. “Me propuso casarnos el año pasado, en octubre de 2025, solo que teníamos la noticia en secreto y se hizo pública gracias a GH cuando él entró a la casa por un video y me dijo: Te espero en diciembre en el altar. Ya tenía mi anillo de compromiso desde octubre igual”, dijo.

Y recordó el ese momento tan especial de la pareja: “En octubre nos comprometimos y fue hermoso. Si Dios quiere en diciembre nos casamos”

Y agregó: “Él estaba jugando en Uruguay, así que yo me iba todos los fines de semana para Uruguay, y Dylan planeó la propuesta en un viñedo súper lindo. Nosotros somos fans del vino, obviamente del argentino, pero estábamos en Uruguay y él reservó todo el viñedo”.

image Cinzia de Gran Hermano y Dylan Gissi. Cinzia y Dylan Gissi quieren agrandar la familia Mientras que también le consultaron a Cinzia si le gustaría agradar la familia con Dylan Gissi y fue contundente con su respuesta. “Sí, me encantaría y más pronto que tarde, pero será cuando Dios y la vida lo dispongan”, dijo. “Él sabe que quiero un bebé. Dylan acaba de cumplir 35 años y aunque somos jóvenes, ya voy a cumplir 32 y la naturaleza con la mujer es distinta. Así que espero hacerlo pronto, si Dios quiere”, cerró el tema.

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