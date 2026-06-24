miércoles 24 de junio de 2026
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24 de junio de 2026
¡A festejar!

La propuesta viral para cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Lionel Messi cumple 39 años y Rodolfo Barili, el conductor de Telefe Noticias, lanzó una propuesta en las redes sociales para celebrar esta fecha.

Lionel Messi cumple 39 años.&nbsp;

Lionel Messi cumple 39 años. 

Este miércoles 24 de junio y en plena competencia del Mundial 2026, Lionel Messi cumple 39 años y para festejarlo se hizo viral una propuesta para cantarle el Feliz Cumpleaños al capitán de la Selección Argentina a la misma hora.

La iniciativa partió sugirió el periodista Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias, y el objetivo es que, principalmente en Argentina, las personas se unan en un corto momento homenajear en su día al crack rosarino.

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“Este miércoles, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche (hora argentina), donde estés, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños a Messi”, propuso Rodolfo Barili, en un video difundido por sus redes sociales.

La idea es que todos, principalmente en Argentina, le canten al jugador, sin importar si están “en las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos”.

La propuesta de Rodolfo Barili se transformó en un fenómeno colectivo. “Es una idea que hoy ponemos a rodar. Ya no es nuestra, ya es de todos”, declaró el periodista.

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