La felicidad del banfileño Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi

El banfileño Ian Lucas logró conocer en persona a Lionel Messi y hasta tomarse una fotografía con el capitán de la Selección Argentina para cumplir uno de sus mayores sueños, luego de la victoria frente a Austria en el Mundial 2026.
Ian Lucas pudo conocer en persona a Lionel Messi y hasta sacarse una foto con el capitán de la Selección Argentina para compartirla en las redes sociales.
El banfileño Ian Lucas logró conocer en persona a Lionel Messi y hasta tomarse una fotografía con el capitán de la Selección Argentina para cumplir uno de sus mayores sueños, luego de la victoria frente a Austria en el Mundial 2026.
Como parte del equipo de Por el Mundo, en Telefe, Ian Lucas viajó a Estados Unidos junto a Marley para cubrir la intimidad del Mundial 2026.
El banfileño aprovechó cada instante para disfrutar de cerca los partidos y pero nunca imaginó que terminaría cara a cara con el capitán de la Selección Argentina.
“¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian Lucas, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado a su ídolo.
Como era de prever, su publicación fue un furor en las redes sociales y los fans de Ian Lucas celebraron este encuentro en persona.
El joven influencer es un futbolero de ley y es un hincha apasionado de los colores de Banfield y de la Selección Argentina.