martes 23 de junio de 2026
Escribinos
23 de junio de 2026
Sueño del pibe.

La felicidad del banfileño Ian Lucas por su encuentro con Lionel Messi

Ian Lucas pudo conocer en persona a Lionel Messi y hasta sacarse una foto con el capitán de la Selección Argentina para compartirla en las redes sociales.

Ian Lucas con Lionel Messi.&nbsp;

Ian Lucas con Lionel Messi. 

En pocas palabras

  • Ian Lucas conoció a Messi: El influencer cumplió el sueño de conocer y fotografiarse con Lionel Messi.
  • Viaje a EE.UU.: Ian Lucas viajó a Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026 junto a Marley para Telefe.
  • Felicidad en redes: La publicación de Ian Lucas con Messi generó gran repercusión y alegría entre sus seguidores.
Resumen generado por Thinkindot AI

Como parte del equipo de Por el Mundo, en Telefe, Ian Lucas viajó a Estados Unidos junto a Marley para cubrir la intimidad del Mundial 2026.

Lee además
Gustavito habló del romance de Ian Lucas. 
¿Qué onda?

Gustavito, el papá de Ian Lucas, contó detalles del romance de su hijo
Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. 
Es el amor.

El mensaje de Antonela a Messi en la previa del partido con Austria
image
Ian Lucas con Lionel Messi.

Ian Lucas con Lionel Messi.

La alegría de Ian Lucas

El banfileño aprovechó cada instante para disfrutar de cerca los partidos y pero nunca imaginó que terminaría cara a cara con el capitán de la Selección Argentina.

“¡Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo! Me reconoció y le pude decir que lo amaba en la cara, ya está. Misión cumplida ¡@leomessi sos lo más grande que hay!”, escribió Ian Lucas, junto a dos fotos donde se lo ve abrazado a su ídolo.

Como era de prever, su publicación fue un furor en las redes sociales y los fans de Ian Lucas celebraron este encuentro en persona.

El joven influencer es un futbolero de ley y es un hincha apasionado de los colores de Banfield y de la Selección Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Gustavito, el papá de Ian Lucas, contó detalles del romance de su hijo

El mensaje de Antonela a Messi en la previa del partido con Austria

Jorge Messi recibió el alta médica: cómo sigue su salud

La filosa frase de Moria Casán a Flor Peña: "Menos mal que..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jorge Messi, de alta. 
Una buena.

Jorge Messi recibió el alta médica: cómo sigue su salud

Las más leídas

Te Puede Interesar

Víctor Emmanuel Borda, el vecino de Temperley que está desaparecido.
Preocupación.

Cómo sigue la busqueda del vecino de Temperley que está desaparecido hace 12 días