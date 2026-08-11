Cierra un local de 36 años en Lomas por el ingreso masivo de ropa china

Uno de los sectores más golpeados por la situación económica y la apertura de importaciones es el rubro de indumentaria. En ese contexto, Up Store, ubicado en Loria 246, Lomas de Zamora confirmó el fin de un ciclo de 36 años, debido especialmente a los cambios de consumo y al ingreso masivo de ropa china a precios muy bajos.

La noticia fue comunicada a través de un vídeo desde la cuenta oficial de Instagram donde su propietaria repasó la historia del establecimiento y recordó que tenían un propósito claro: "Ofrecerles no solo prendas, sino una curaduría pensada, una atención humana y una experiencia única apenas cruzaras la puerta". El cierre definitivo será el último sábado de agosto.

Postales. Emoción y risas: lo que dejó el primer finde del Mes de la Niñez en Lomas

"Hace 36 años abrí las puertas de mi primer local en Lomas de Zamora. A lo largo de las décadas nos movimos por todo Lomas buscando siempre espacios amplios y hermosos donde pudieran sentirse cómodas, bien asesoradas y atendidas", recordó.

La propietaria vinculó la decisión de cerrar con los cambios que atraviesa actualmente el mercado y las nuevas condiciones para el sector comercial. "El mundo cambia, los tiempos corren rápido y el mercado tiene nuevas reglas. Para nosotros, la esencia no se negocia, por eso decidimos que es momento de transformarnos", subrayó.

"Cerrar este ciclo es una decisión muy pensada en absoluto respecto a nuestra identidad, en un mercado que a veces parece correr solo detrás del precio, lo cual es agotador. Yo no puedo vender algo que no creo, ni que yo misma usaría", manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ups Store (@upsstorelomasdezamora) "Hace 36 años abrí las puertas de mi primer local en Lomas de Zamora", explicaron en el video.

Habrá ofertas hasta el cierre

El 29 de agosto cerrará sus puertas, hasta entonces desde el local invitaron a los vecinos: "Las esperamos con una liquidación muy importante, pensada como una despedida, un mimo para nuestra comunidad, manteniendo siempre la elegancia que nos caracteriza".

Y concluyeron: "Gracias infinitas a todos los que pasaron por acá, a los equipos que hicieron brillar este lugar y a ustedes que siguen valorando la experiencia de comprar con calma y calidad".