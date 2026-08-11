El juvenil Thomas de Martis deja Lanús para irse a un club de la Serie A de Italia

Con Lanús padeciendo la falta de goles de sus delanteros, en las últimas horas se conoció la noticia de la posibilidad de que Thomas de Martis continúe su carrera en el Viejo Continente. De concretarse la operación, el juvenil podría tener esa continuidad que no tuvo en el último tiempo con los diferentes entrenadores del Granate .

Cuál sería el destino del goleador: Parma Calcio 1913, de la Serie A de Italia. Según información de César Luis Merlo y Uriel Iugt, periodistas especializados en mercados de pases, la intención sería colocarlo un año a préstamo y la operación incluiría la posibilidad de extender la cesión una temporada más y una opción de compra.

Increíble La joya de Lanús Thomas De Martis está dentro de los mejores del mundo

Sigue en ascenso El nuevo logro de Thomas De Martis, la joya goleadora de Lanús

El Tanque Thomas de Martis batió récords de goles en las divisiones juveniles de Lanús y fue figura clave de distintos seleccionados argentinos: goleador del Sudamericano Sub-17 2025; campeón de L’Alcudia 2025 –máximo anotador de la Albiceleste, pero no del torneo-; y participó del Mundial Sub-17 en la que la Selección Argentina fue la mejor primera en fase de grupos y perdió en 16avos. de final por penales ante México.

Con la salida de Rodrigo Castillo a Fluminense, Lanús salió al mercado de pases y cerró contrarreloj al colombiano Yoshan Valois . Y, en esta ventana de invierno, sumó al paraguayo Allan Wlk , además de contar con Walter Bou como centro delanteros.

Pocas posibilidades de jugar en Lanús

Sin embargo, en Lanús tuvo contadas oportunidades, pese al recambio de delanteros. Tuvo presencia en siete partidos, ninguno de titular y no marcó goles. Ingresó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (Copa Sudamericana 2025), Independiente, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Torneo Apertura 2026) y Platense (Torneo Clausura (2025).

[EXCLUSIVO] Thomás de Martis, a un paso de ser refuerzo del Parma.

@tribuna_ftbl https://t.co/RvIa13cuzr pic.twitter.com/McJ5ZOflDS — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 11, 2026

De esta manera, el marplatense Thomas de Martis, que tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2027, quedó relegado en la consideración del entrenado Mauricio Pellegrino, y ante esta posibilidad latente de emigrar, la directiva estaría dispuesta a cederlo al Parma Calcio 1913, club de la ciudad homónima de Emilia-Romaña.

En ese club, desde 2021 se encuentran otros dos jugadores formados en el Granate: el central Lautaro Valenti y el lateral izquierdo Franco Carboni. Y, además, juegan otros argentinos: el central Mariano Troilo (exBelgrano de Córdoba), el mediocampista Christian Ordóñez (exVelez Sarsfield) y el centro delantero Mateo Pellegrino (hijo de Mauricio, DT de Lanús), que podría ser transferido a la Fiorentina.