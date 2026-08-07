Crisis en Lanús: la bronca de Felipe Peña Biafore y el optimismo por salir de la mala racha

El presente de Lanús se vuelve cada vez más complejo. El Granate sufrió un nuevo tropiezo al caer 2-1 frente a Unión de Santa Fe. La principal novedad del encuentro fue el protagonismo de Felipe Peña Biafore , quien saltó desde el banco de suplentes para convertir el empate transitorio, aunque su gol no alcanzó para revertir la racha negativa.

Peña Biafore no formó parte del once inicial, pero debió ingresar de urgencia en el primer tiempo tras la temprana lesión de Agustín Medina. A pesar de su buen rendimiento individual y de registrar el único grito de la visita, el mediocampista central no ocultó su frustración tras el pitazo final.

Es que Lanús no arranca en el Torneo Clausura. De 3 partidos, solamente ganó 1 y perdió 2, aunque lo más preocupante es el funcionamiento colectivo. El Granate continúa con su crisis futbolística y no se evidencian síntomas de una mejoría en el corto plazo. El equipo no levanta y ya suenan las alarmas en un semestre que sólamente tiene por delante el torneo local.

El mediocampista central fue categórico una vez consumada la derrota en Santa Fe. Al analizar el desarrollo del juego ante Unión en el estadio 15 de abril, el volante sostuvo: "Sentimos que merecimos más, pero no se trata de merecer. La verdad es que hay mucha bronca".

Lanús encadenó pasajes de buen fútbol e intentó reponerse al golpe inicial de Unión, pero pagó caro sus desatenciones defensivas. Para Peña Biafore, el rendimiento colectivo dejó sensaciones ambiguas por haber hecho el gasto sin obtener recompensa.

A su vez, el autor del empate transitorio también lamentó que Lanús volviera a quedarse sin puntos después de haber reaccionado. “Te da bronca porque ya venimos del partido anterior, que nos ganan en la última. Sabemos que no se nos pueden escapar más puntos”, reconoció. Además, valoró la entrega del equipo: “Hicimos un gran desgaste, lo dimos todo hasta el final, pero no nos alcanzó”.

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El respaldo al proceso y el fin de las excusas

Consciente de la acumulación de partidos entre el torneo local y el plano internacional, el mediocampista de 25 años prefirió esquivar los justificativos físicos y se enfocó en la fortaleza mental que necesita el grupo para salir del bache.

En ese sentido, apuntó: "No fuimos los mejores cuando ganamos y tampoco somos los peores ahora. Esta mala racha la vamos a sacar".

Por último, Peña Biafore descartó que la cantidad de partidos sea una excusa y respaldó al plantel. “Nosotros queremos jugar todos los partidos posibles. Consideramos que tenemos plantel para pelear, pero esto es partido a partido”.

El plantel de Mauricio Pellegrino regresará de inmediato a Buenos Aires para iniciar la recuperación física y preparar su próximo compromiso, con la urgencia de sumar de a tres para calmar los cuestionamientos y reacomodarse en la tabla de posiciones. La próxima fecha será ante Talleres en Córdoba el martes desde las 21 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.