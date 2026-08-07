Los Andes tiene programado su partido ante Defensores de Belgrano

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España postergó parcialmente la 21º fecha de la Primera Nacional. La AFA tomó la medida de suspender los partidos del lunes 20 de julio, entre ellos Defensores de Belgrano-Los Andes, debido a la multitud que podría abocarse a las calles en caso de que la Scaloneta obtuviera el título.
Finalmente, Argentina se quedó sin el trofeo mundial y el andar del torneo continuó con el calendario establecido. Después de algunos anuncios incumplidos, se dio a conocer el detalle de la reprogramación de la fecha.
Defensores de Belgrano vs. Los Andes
El partido correspondiente a la zona A de la Primera Nacional a jugarse en el estadio Juan Pasquale entre Defensores de Belgrano y Los Andes se fijó para el miércoles 9 de septiembre, desde las 15 horas.
Esto implica que se jugará entre las fechas 28 y 29 de la temporada en curso, en las que Los Andes visitará a San Telmo, en el estadio Osvaldo Baletto, y recibirá a San Miguel, en el estadio Eduardo Gallardón.
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El Milrayitas visitó por última vez en Bajo Belgrano el 13 de agosto de 2013, empatando sin goles, mientras que se última victoria data del 8 de octubre de 2011, cuando con goles de Leonardo Romero se impuso 2-1, descontando Gonzalo Ludueña. Ambos partidos por el Torneo de Primera B.
El resto de la fecha
Martes 25 de agosto: Deportivo Madryn-Godoy Cruz de Mendoza (19). Miércoles 26 de agosto: Chaco For Ever-San Miguel (15), Acassuso-San Telmo (15) y Central Norte de Salta-Deportivo Morón (21.30). Todos por la zona A.
Miércoles 19 de agosto: Chacarita Juniors-Atlético Güemes de Santiago del Estero (15). Miércoles 26 de agosto: Patronato de Paraná-Atlanta (15.30). Miércoles 2 de septiembre: Colegiales-Ferro Carril Midland (20). Miércoles 16 de septiembre: San Martín de San Juan-Tristán Suárez (15). Este miércoles jugaron: Almagro 0-Gimnasia y Tiro de Salta 2; Quilmes 2-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0. Todos por la zona B.