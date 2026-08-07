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7 de agosto de 2026
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Los Andes tiene programado su partido ante Defensores de Belgrano

La final del Mundial 2026 postergó parcialmente la 21º fecha de la Primera Nacional. Ahora se conoció cuando visitará Los Andes el Bajo Belgrano.

Los Andes ya conoce el día que visitará a Defensores de Belgrano.

Los Andes ya conoce el día que visitará a Defensores de Belgrano.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España postergó parcialmente la 21º fecha de la Primera Nacional. La AFA tomó la medida de suspender los partidos del lunes 20 de julio, entre ellos Defensores de Belgrano-Los Andes, debido a la multitud que podría abocarse a las calles en caso de que la Scaloneta obtuviera el título.

Finalmente, Argentina se quedó sin el trofeo mundial y el andar del torneo continuó con el calendario establecido. Después de algunos anuncios incumplidos, se dio a conocer el detalle de la reprogramación de la fecha.

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Defensores de Belgrano vs. Los Andes

El partido correspondiente a la zona A de la Primera Nacional a jugarse en el estadio Juan Pasquale entre Defensores de Belgrano y Los Andes se fijó para el miércoles 9 de septiembre, desde las 15 horas.

Esto implica que se jugará entre las fechas 28 y 29 de la temporada en curso, en las que Los Andes visitará a San Telmo, en el estadio Osvaldo Baletto, y recibirá a San Miguel, en el estadio Eduardo Gallardón.

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El Milrayitas visitó por última vez en Bajo Belgrano el 13 de agosto de 2013, empatando sin goles, mientras que se última victoria data del 8 de octubre de 2011, cuando con goles de Leonardo Romero se impuso 2-1, descontando Gonzalo Ludueña. Ambos partidos por el Torneo de Primera B.

El resto de la fecha

Martes 25 de agosto: Deportivo Madryn-Godoy Cruz de Mendoza (19). Miércoles 26 de agosto: Chaco For Ever-San Miguel (15), Acassuso-San Telmo (15) y Central Norte de Salta-Deportivo Morón (21.30). Todos por la zona A.

Miércoles 19 de agosto: Chacarita Juniors-Atlético Güemes de Santiago del Estero (15). Miércoles 26 de agosto: Patronato de Paraná-Atlanta (15.30). Miércoles 2 de septiembre: Colegiales-Ferro Carril Midland (20). Miércoles 16 de septiembre: San Martín de San Juan-Tristán Suárez (15). Este miércoles jugaron: Almagro 0-Gimnasia y Tiro de Salta 2; Quilmes 2-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0. Todos por la zona B.

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