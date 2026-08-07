Con su emprendimiento, una joven no vidente de Turdera busca superar barreras

Sol junto a su mamá Erika quien la apoya en el showroom en Turdera y en cada feria a la que asisten juntas.

Con actitud y seguridad para emprender , más el apoyo de su familia, una joven no vidente de Turdera encaró un proyecto de elaboración de velas y jabones. "Es difícil insertarse en el mercado laboral", aseguró Sol Baliña, de 28 años.

Para Sol emprender es muy importante porque hacía un tiempo que quería tener un proyecto personal. "Necesitaba hacer algo y en terapia ocupacional me enseñaron a hacer una libretitas y fui comenzando de a poco. Hoy ya tengo mi propio espacio con mis productos", contó sobre su emprendimiento @creaciones.notas.desol

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Aromas, accesorios, perfuminas, jabones y velas es parte de lo que ofrece Sol en su showroom de Turdera. "Recuerdo que arranqué haciendo unos adornitos para el Día del Amigo inspirada por mi mamá que estaba haciendo manualidades para sus amistades", detalló Sol sobre esa primera idea que tuvo.

Además de acaparar un espacio en su casa para crear su propio showroom, Sol también participa de distintas ferias de la zona. Erika Martin es la mamá de la joven emprendedora y fue quien contó: "Veníamos hablando con Sol la posibilidad de crear algo para que ella se dedique porque a pesar de que tienen muchas actividades, terapias y demás queríamos como familia que tenga su propio ingreso".

Había que proyectar algo porque el mercado laboral para las personas con discapacidad está muy complicado, según expresó la familia de Sol que constantemente están apoyando y respaldando lo que se proponga. "Sol es no vidente de nacimiento por lo que desde temprana edad comenzamos a buscar distintas alternativas, ella siempre estuvo con maestras integradoras, acompañantes terapéuticos y terapia ocupacional. Todo la ayudó a ser una persona sumamente sociable", comentó Erika.

Sobre su trabajo, Sol aseguró: "Me encanta poder hacer algo yo misma, ir a la feria de la Plaza Libertad es muy lindo, la gente es muy amable y algunos ya me reconocen".

Si bien destacó Sol que hasta en vacaciones llevaba sus productos para vender, ahora que lo hace de forma profesional nota que le cambió la rutina: "Tengo un horario para levantarme y ponerme a producir, eso es algo que me conecta con el emprendimiento".

Además, se animó a brindar un consejo a quienes quieran emprender. "Recomiendo que si hay ganas, que se animen. También estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesite", señaló Sol que también cuenta con una faceta muy vinculada al arte.

El apoyo incondicional de la familia

Para que Sol pueda llevar su emprendimiento adelante cuenta con una red de contención que la ayuda constantemente, desde la búsqueda de insumos hasta el acompañamiento en las ferias, pero la mamá contó que también se han respaldado mucho en las actividades gratuitas que brinda el Municipio de Lomas.

"No somos distintas a otras familias, pero siempre estamos para ayudar entre todos. Tenemos una relación amorosa de mucho afecto, pero como toda madre e hijas a veces tenemos algunas diferencias", recalcó Erika, y destacó la importancia de encontrar en la zona espacios de inclusión: "Sol hace mucho va al Centro Libremente donde trabajan de manera integral y es algo que muchas personas no están al tanto. Por eso, como mamá de Sol lo destaco siempre porque es un lugar al que ella va con mucho entusiasmo desde hace años".

Que la familias utilicen esos servicios municipales es de suma importancia ya que son gratuitos y cuentan con grandes profesionales en todas las áreas. "Sol va a distintos talleres, de teatro y de canto. Nosotros la vemos feliz, la apoyamos y acompañamos en todo. Entendemos que en el tema de la discapacidad hay mucha desigualdad, por eso es importante siempre estar presente", destacó la mamá de Sol.

Para colaborar con el emprendimiento de Sol se puede ver todos los productos en la página de Instagram @creaciones.notas.desol