Así será el operativo policial del partido entre Los Andes y Ferro

El encuentro entre Los Andes y Ferro será uno de los de los más importantes de la fecha 24 de la Primera Nacional. No sólo porque se enfrentan dos animadores de la zona A, sino porque además contará con la particularidad que se jugará con público de ambas instituciones.
Por este motivo, la organización tendrá particularidades y las mismas fueron confirmadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia Buenos Aires. La cartera, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), ya definió cómo será el operativo y a través de un comunicado dio detalles sobre cómo será la organización.
El partido, que se diputará el domingo desde las 14.30 en el estadio Eduardo Gallardón, contará con un total de 210 efectivos y 22 agentes de seguridad privada, quienes estarán a cargo de llevar adelante los trabajos de prevención. También habrá empleados de Utedyc y un servicio de atención médica.
Los hinchas visitantes se ubicarán en la tribuna “Familia Da Graca”, que se encuentra al lado de la platea y del colegio Ejército de Los Andes, mientras que los locales utilizarán la tribuna Horacio Palacios y la platea. El ingreso será a partir de las 13, según confirmó la organización.
Los detalles a tener en cuenta sobre el cruce de Los Andes y Ferro
En cuanto a los ingresos, y de acuerdo a lo informado por el ente gubernamental, la parcialidad del “Verdolaga” entrarán por la avenida Santa Fe y Portela. “Se recomienda acceder desde Puente La Noria, Cam. Pres. Juan Domingo Perón, Alberto Larroque, tomar Av. Santa Fe hasta Pereyra Lucena para ingresar por Santa Fe y Portela”, aclararon desde la APreViDe.
En tanto, los hinchas y socios del “Milrayitas” tendrán a disposición la tribuna lateral Horacio Palacios y la platea principal. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en los anteriores partidos del año, el ingreso de todos será por las calles Boedo y Beleli.
El mensaje de la APreViDe de cara al partido
En el comunicado, la agencia remarcó que “se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, el uso de material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. Además, se advierte que no está permitido el ingreso de simpatizantes al campo de juego bajo ninguna circunstancia”.
Y en esa línea, aclaró: “Los simpatizantes que manipulen elementos pirotécnicos en las tribunas (bengalas de luz, bengalas de humo y demás) o generen incidentes en el espectáculo deportivo, serán identificados y sancionados por la Ley de Deportes provincial, y en el caso de no lograr la correspondiente identificación, dicha parcialidad recibirá pena para el próximo evento que dispute de local en la provincia de Buenos Aires, o en su defecto se requerirá la sanción a los organismos de seguridad correspondientes”.
Por último, la APreViDe subrayó: “La falta de conducta va a generar que el club no pueda traer más visitantes o que no puedan ir de visitantes en caso de surgir la posibilidad”.