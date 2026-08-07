Así será el operativo policial del partido entre Los Andes y Ferro

El encuentro entre Los Andes y Ferro será uno de los de los más importantes de la fecha 24 de la Primera Nacional . No sólo porque se enfrentan dos animadores de la zona A, sino porque además contará con la particularidad que se jugará con público de ambas instituciones .

Por este motivo, la organización tendrá particularidades y las mismas fueron confirmadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia Buenos Aires . La cartera, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) , ya definió cómo será el operativo y a través de un comunicado dio detalles sobre cómo será la organización.

El partido, que se diputará el domingo desde las 14.30 en el estadio Eduardo Gallardón , contará con un total de 210 efectivos y 22 agentes de seguridad privada, quienes estarán a cargo de llevar adelante los trabajos de prevención. También habrá empleados de Utedyc y un servicio de atención médica.

Los hinchas visitantes se ubicarán en la tribuna “Familia Da Graca” , que se encuentra al lado de la platea y del colegio Ejército de Los Andes, mientras que los locales utilizarán la tribuna Horacio Palacios y la platea. El ingreso será a partir de las 13, según confirmó la organización.

Los detalles a tener en cuenta sobre el cruce de Los Andes y Ferro

En cuanto a los ingresos, y de acuerdo a lo informado por el ente gubernamental, la parcialidad del “Verdolaga” entrarán por la avenida Santa Fe y Portela. “Se recomienda acceder desde Puente La Noria, Cam. Pres. Juan Domingo Perón, Alberto Larroque, tomar Av. Santa Fe hasta Pereyra Lucena para ingresar por Santa Fe y Portela”, aclararon desde la APreViDe.

En tanto, los hinchas y socios del “Milrayitas” tendrán a disposición la tribuna lateral Horacio Palacios y la platea principal. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en los anteriores partidos del año, el ingreso de todos será por las calles Boedo y Beleli.

El mensaje de la APreViDe de cara al partido

En el comunicado, la agencia remarcó que “se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, el uso de material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. Además, se advierte que no está permitido el ingreso de simpatizantes al campo de juego bajo ninguna circunstancia”.

Y en esa línea, aclaró: “Los simpatizantes que manipulen elementos pirotécnicos en las tribunas (bengalas de luz, bengalas de humo y demás) o generen incidentes en el espectáculo deportivo, serán identificados y sancionados por la Ley de Deportes provincial, y en el caso de no lograr la correspondiente identificación, dicha parcialidad recibirá pena para el próximo evento que dispute de local en la provincia de Buenos Aires, o en su defecto se requerirá la sanción a los organismos de seguridad correspondientes”.

Por último, la APreViDe subrayó: “La falta de conducta va a generar que el club no pueda traer más visitantes o que no puedan ir de visitantes en caso de surgir la posibilidad”.