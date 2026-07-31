Alex Valdez Chamorro apuntó al déficit de Los Andes en la Primera Nacional

La falta de contundencia preocupa en Los Andes. El presente del Milrayitas encendió las alarmas, tras el último empate ante Deportivo Madryn en el Eduardo Gallardón, donde los dirigidos por Leonardo Lemos dejaron puntos clave en el camino. El andar de Los Andes en la Primera Nacional es irregular y debe volver a la victoria.

En ese marco, el mediocampista Alex Valdez Chamorro enfrentó los micrófonos y habló sobre la categórica falta de contundencia del conjunto de Lomas de Zamora. El juvenil reconoció abiertamente que están fallando en los metros finales para lograr los tres puntos tan necesarios.

Con el foco puesto en el choque de este domingo ante Central Norte de Salta, el conjunto Milrayitas necesita el triunfo para no perder pisada en los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional. Ya se ubica en la quinta posición y no se puede permitir otro paso en falso en el norte del país.

Los números reflejan una alarmante tendencia a la paridad que frena el despegue del Milrayitas. En lo que va del certamen, Los Andes cosechó 9 empates, transformándose en uno de los equipos que más veces dividió puntos. La mayor preocupación radica en su propia casa: 6 de esas igualdades ocurrieron en condición de local, muchas de ellas con un repetitivo 0-0 en el marcador.

Esta marcada dificultad para romper el cero y capitalizar el dominio territorial le costó caro en la clasificación general. Al no poder asegurar las victorias clave en Lomas de Zamora, el conjunto dirigido por Leonardo Lemos retrocedió posiciones en la Zona A de la Primera Nacional, quedando relegado en la pelea por los puestos de vanguardia.

"Nos está faltando el gol", reconoció Alex Valdez Chamorro al apuntar a la principal falla de Los Andes. Luego de la victoria contundente ante Ciudad Bolívar por 3 a 1 como local, la imagen que dejó Los Andes ante Deportivo Madryn no fue del todo convincente. Además, el volante de Los Andes consideró que "faltó claridad en los últimos metros y convertir porque si hacíamos uno, podiamos hacer dos o tres más".

Alex Valdez Chamorro, crítico con el presente de Los Andes.

Dos bajas de peso por sanciones

Para colmo de males, el entrenador Leonardo Lemos deberá rearmar la estructura principal del equipo debido a un saldo muy negativo que dejó el último partido. Los Andes sufrió dos bajas sensibles por suspensión que desarman tanto el equilibrio defensivo como la carta principal de ataque.

Uno de los jugadores que no estará presente es Gabriel Cañete, ya que el mediocampista vio la tarjeta roja en el tramo final del partido contra Deportivo Madryn, lo que obligará a buscar un sustituto en el eje medio para recuperar el equilibrio dinámico.

Por su parte, la baja de Mauricio Asenjo es la más importante de cara al partido del domingo. El centrodelantero y principal referencia ofensiva fue amonestado durante el juego y alcanzó las diez tarjetas amarillas. Al acumular este límite reglamentario, el goleador deberá cumplir de manera obligatoria una fecha de suspensión.

Valdez Chamorro y el déficit ofensivo

"Generamos situaciones claras, pero lamentablemente no pudimos convertir", analizó Valdez Chamorro. El volante detalló que en los segundos tiempos suelen aparecer los carriles óptimos para su juego ofensivo debido al desgaste de los rivales, pero admitió que la ineficacia en la estocada final los condena a quedarse con las manos semicerradas. "Si logramos abrir el marcador rápido, los desarrollos serían muy diferentes", se lamentó el futbolista surgido en Lanús.

Sin margen para los lamentos, el plantel sabe que la revancha está a la vuelta de la esquina. Los Andes afrontará un compromiso de alta exigencia cuando visite a Central Norte en Salta. El encuentro, que se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena, será una verdadera prueba de fuego.

Para el Milrayitas, este viaje al norte representa una necesidad imperiosa de reinventarse. El cuerpo técnico tendrá que suplir las ausencias obligadas de Cañete y Asenjo buscando romper la racha de igualdades, afilar la puntería y traerse los tres puntos de una cancha siempre compleja para prenderse nuevamente en la discusión.