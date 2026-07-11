Los Andes venció a Ciudad Bolívar con autoridad y recuperó la sonrisa en la Primera Nacional

Los Andes venció a Ciudad Bolívar con claridad y dejó atrás la malaria

Los Andes se impuso por 3 a 1 sobre Ciudad Bolívar por la fecha número 20 de la Primera Nacional. Con goles de Mauricio Asenjo, Álex Valdez Chamorro y Matías González, el equipo dirigido por Leonardo Lemos dejó atrás las dos derrotas consecutivas y se volvió a acomodar en los primeros puestos de la Zona A.

Desde el arranque, el equipo de Lomas mostró una actitud voraz para adueñarse de la pelota. La presión alta dio sus frutos rápidamente cuando Mauricio Asenjo mandó el balón a la red. El delantero aprovechó un grosero error de la defensa y con un derechazo marcó la apertura del marcador.

Una obra de arte para Los Andes en el complemento

El momento épico de la tarde llegó de los pies de Alex Valdez Chamorro. El volante ejecutó un tiro de esquina perfecto que se cerró en el aire. La pelota superó al arquero rival y se metió directo en el segundo palo. Un golazo olímpico que quedará guardado en la retina de los hinchas por mucho tiempo.

Los Andes era mucho más que su rival y en una ráfaga llegó el 3 a 0. En un contragolpe encabezado por Mauricio Asenjo, el goleador cedió para Matías González, quien con un sutil remate sentenció la historia. De todas maneras, Ciudad Bolívar iba a tener el descuento en los pies de Álex Rubén Díaz Borda, quien con un derechazo venció la resistencia de Sebastián López.

A partir de ese instante, Ciudad Bolívar iba a buscar un nuevo descuento pero en cada contragolpe Los Andes podía ampliar el marcador. No pudo hacerlo por la falla en la definición de sus atacantes, pero el triunfo fue categórico por la producción ofrecida en un Eduardo Gallardón que deliró al compás de los hinchas.

Un desahogo necesario

Esta victoria le devuelve la paz al cuerpo técnico y al plantel. Tras algunas fechas esquivas, Los Andes demostró que tiene el juego y el carácter necesarios para ser un serio candidato al ascenso. Ciudad de Bolívar, por su parte, se plantó como un rival durísimo pero sufrió la efectividad letal del dueño de casa.

Con este triunfo Los Andes suma 32 puntos, se ubica tercero a 8 unidades del líder, Ferro y en la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano en busca de ganar en confianza en la categoría.