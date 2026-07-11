Los Andes venció a Ciudad Bolívar con autoridad y recuperó la sonrisa en la Primera Nacional

Los Andes venció a Ciudad Bolívar con claridad y dejó atrás la malaria
Los Andes se impuso por 3 a 1 sobre Ciudad Bolívar por la fecha número 20 de la Primera Nacional. Con goles de Mauricio Asenjo, Álex Valdez Chamorro y Matías González, el equipo dirigido por Leonardo Lemos dejó atrás las dos derrotas consecutivas y se volvió a acomodar en los primeros puestos de la Zona A.
Desde el arranque, el equipo de Lomas mostró una actitud voraz para adueñarse de la pelota. La presión alta dio sus frutos rápidamente cuando Mauricio Asenjo mandó el balón a la red. El delantero aprovechó un grosero error de la defensa y con un derechazo marcó la apertura del marcador.
Una obra de arte para Los Andes en el complemento
El momento épico de la tarde llegó de los pies de Alex Valdez Chamorro. El volante ejecutó un tiro de esquina perfecto que se cerró en el aire. La pelota superó al arquero rival y se metió directo en el segundo palo. Un golazo olímpico que quedará guardado en la retina de los hinchas por mucho tiempo.
Los Andes era mucho más que su rival y en una ráfaga llegó el 3 a 0. En un contragolpe encabezado por Mauricio Asenjo, el goleador cedió para Matías González, quien con un sutil remate sentenció la historia. De todas maneras, Ciudad Bolívar iba a tener el descuento en los pies de Álex Rubén Díaz Borda, quien con un derechazo venció la resistencia de Sebastián López.
A partir de ese instante, Ciudad Bolívar iba a buscar un nuevo descuento pero en cada contragolpe Los Andes podía ampliar el marcador. No pudo hacerlo por la falla en la definición de sus atacantes, pero el triunfo fue categórico por la producción ofrecida en un Eduardo Gallardón que deliró al compás de los hinchas.
Un desahogo necesario
Esta victoria le devuelve la paz al cuerpo técnico y al plantel. Tras algunas fechas esquivas, Los Andes demostró que tiene el juego y el carácter necesarios para ser un serio candidato al ascenso. Ciudad de Bolívar, por su parte, se plantó como un rival durísimo pero sufrió la efectividad letal del dueño de casa.
Con este triunfo Los Andes suma 32 puntos, se ubica tercero a 8 unidades del líder, Ferro y en la próxima fecha visitará a Defensores de Belgrano en busca de ganar en confianza en la categoría.
Los Andes volvió a sonreir en la Primera Nacional.
¡¡¡¡GANÓ LOS ANDES!!!
El Milrayitas se impuso por 3 a 1 sobre Ciudad Bolívar y volvió al triunfo después de dos derrotas consecutivas.
Se vuelve a salvar Los Andes
Con un remate de Agustín Paredes, el arquero Sebastián López controló el remate. Se acerca el triunfo de Los Andes.
Ciudad Bolívar busca el descuento
La visita a través de Guillermo Sánchez tuvo el gol, pero el delantero falló de manera increíble en el área chica. Se salva Los Andes sobre el final.
Se lo perdió Los Andes
En un contragolpe, Matías González perdió en el mano a mano con Agustín Ruffinetti. El Milrayitas se perdió el cuarto y no pudo liquidar el encuentro.
Mauricio Asenjo, la carta de gol de Los Andes.
¡¡¡¡GOOOOOL DE CIUDAD BOLÍVAR!!!
Un gran disparo de afuera del área del ingresado Álex Rubén Díaz Borda pone el descuento para la visita. Ahora Los Andes gana 3 a 1.
Se perdió el cuarto
En otra ráfaga, Álex Valdez Chamorro está intratable y con un remate exigió nuevamente a Ruffinetti. En el rebote Matías González la envió por arriba del travesaño. Otra chance clarísima para Los Andes.
¡¡¡GOOOOOOL DE LOS ANDES!!!
En un contragolpe perfecto encabezado por Mauricio Asenjo, el goleador de Los Andes entregó para Matías González y el atacante puso el 3 a 0 a favor de Los Andes. Ya es goleada.
¡¡¡GOOOOOLAZOOOOO DE LOS ANDES!!
Álex Valdez Chamorro probó desde el córner y convirtió un golazo olímpico para Los Andes. De esta manera, el Milrayitas aumenta la ventaja y gana por 2 a 0.
"Gol Olímpico"Po el golazo de Alex Valdez Chamorro para que Los Andes amplíe la ventaja ante Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/G2psmba4re— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026
Se recuperó Cañete
El mediocampista de Los Andes ya está nuevamente en el campo de juego para llevar tranquilidad a la parcialidad Milrayitas.
Malas noticias para Los Andes
En los primeros minutos del complemento, Gabriel Cañete saltó y cayó muy mal. Preocupación por uno de los baluartes del Milrayitas.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Los Andes y Ciudad Bolívar los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Los Andes le gana 1 a 0 a Ciudad Bolívar por la fecha número 20 de la Primera Nacional.
Los Andes busca el segundo
El Milrayitas es superior a Ciudad Bolívar y justifica la victoria. Quiere liquidarlo antes de que termine el primer tiempo, pero no es certero en ataque.
¡¡¡GOOOOOL DE LOS ANDES!!!
Un mal rechazo de la defensa de Ciudad Bolívar le dejó servido el primer tanto a Mauricio Asenjo, quien con un derechazo puso el 1 a 0. Justicia en el marcador.
"Mauro Asenjo"Por el gol del jugador de Los Andes tras un horror defensivo de Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/VU7YnQkFoB— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026
Llegó Ciudad Bolívar
La primera clara de peligro de la visita fue después de un centro desde la izquierda que capitalizó Francisco Illarregui, quien con un cabezazo arrimó peligro al arco defendido por Sebastián López.
Doble tapada
Agustín Rufinetti se está transformando en la figura del partido. Después de ahogarle el grito primero a Facundo Villarreal y después a Gabriel Cañete, el arquero de Ciudad Bolívar es el responsable de que el partido siga 0 a 0.
Se salva Ciudad Bolívar
Los Andes volcado en ataque tuvo su chance con un remate de Daniel Franco que salvaron en la línea. El Milrayitas es más y sólo le falta el gol.
Los Andes es más pero no puede conventir
El Milrayitas tuvo dos chances claras: una de cabeza por intermedio de Mauricio Asenjo y la restante con un disparo de Gabriel Cañete que desvió el arquero. Partido electrizante en el inicio.
Los Andes busca el primero ante Ciudad Bolívar.
¿Fue penal?
Primera polémica de la tarde, ya que luego de un pase en profundidad Facundo Villarreal cayó en el área por una supuesta infracción cometida por Agustín Rufinetti. De todos modos, el árbitro omitió la acción.
Comenzó el partido
Ya juegan Los Andes y Ciudad Bolívar por la fecha número 20 de la Primera Nacional.
Ya se viene Los Andes ante Ciudad Bolívar
Formaciones confirmadas
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal; Matías González y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
¡Así sale Los Andes! Así forma el equipo dirigido por Leonardo Lemos para enfrentar a Ciudad de Bolivar en el Estadio Eduardo Gallardón. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/3tj26rrLTM— Club Los Andes (@clublosandes) July 11, 2026
Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Axel Carrión, Santiago Navarro, Elías Martínez, Agustín Paredes; Álex Díaz, Tomás Guiacobini; Francisco Illarregui, Maximiliano Gutiérrez; Tobías Fernández y Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.
#PrimeraNacional Así forma “El Cele” para enfrentar a Los Andes…#VamosCele pic.twitter.com/XFS90S2vsI— ClubCdeBolivar Ofic. (@ClubCdBolivarOF) July 11, 2026
Árbitro: Pablo Giménez
Estadio: Eduardo Gallardón
TV: LPF Play