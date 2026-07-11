sábado 11 de julio de 2026
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11 de julio de 2026
Compromiso social

Desde Lomas a Salta: lanzan una campaña solidaria para reunir alimentos y útiles

El Instituto Pedro Goyena recibe alimentos, útiles escolares y donaciones económicas hasta el 17 de julio para una campaña solidaria en Aguaray, Salta.

Las donaciones pueden acercarse hasta el 17 de julio, de lunes a viernes entre las 17 y las 21

Las donaciones pueden acercarse hasta el 17 de julio, de lunes a viernes entre las 17 y las 21

Campaña solidaria para reunir donaciones destinadas para Aguaray, Salta.

Campaña solidaria para reunir donaciones destinadas para Aguaray, Salta.

El Instituto Superior para la Formación Docente "Pedro Goyena", de Lomas de Zamora, lanzó una campaña solidaria para reunir alimentos no perecederos, útiles escolares y donaciones económicas que serán destinadas a una misión comunitaria en Aguaray, Salta, con el objetivo de acompañar a familias y fortalecer el acceso a recursos básicos.

La "Misión 2026" convoca a la comunidad a colaborar con donaciones para acompañar a familias de Aguaray, Salta, bajo el lema: "Misioná con nosotros a través de donaciones, tu ayuda marca la diferencia".

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Alimentos, útiles y aportes para la misión

Como parte de la organización de la colecta, se estableció un cronograma para la recepción de alimentos, entre los que se solicitan puré de tomate, arroz, polenta, cacao en polvo, yerba, choclo, arvejas, atún, maíz pisingallo, lentejas, garbanzos, té, café, mate cocido, jugo en polvo y leche en polvo.

Además, la campaña recibe útiles escolares como cartulinas, hojas A4, cuadernos, lápices, fibras y colores, con el propósito de brindar apoyo a niños y jóvenes de la comunidad en su recorrido educativo.

Cómo colaborar con la campaña en Lomas de Zamora

Las donaciones pueden acercarse hasta el 17 de julio, de lunes a viernes entre las 17 y las 21, en la sede del Instituto Pedro Goyena, ubicada en Sáenz 572, en Lomas de Zamora. Quienes prefieran colaborar con un aporte económico pueden hacerlo a través del alias MISIONYACUI2026. Para obtener más información o coordinar la entrega de donaciones, los organizadores informaron que se puede contactar a Johana al 1159429767 o a Fátima al 1131114154.

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