Promociones en Lomas por Argentina-Suiza: bares y restaurantes buscan levantar las ventas

En un contexto de caída del consumo y dificultades para el sector gastronómico, bares y restaurantes de Lomas y la región prepararon combos, descuentos y eventos especiales para incentivar las reservas y apuntalar las ventas durante una de las noches de mayor convocatoria.

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En Banfield, Conurbania Parque , ubicado en Alsina 251, ofrecerá una promoción de 2x1 en cervezas y Campari durante la transmisión del partido. En el mismo barrio, Mi Club preparó una propuesta con pantalla gigante, bandejeo de pizzas y festejos posteriores con música y baile. La actividad será sin cargo desde las 21.30 hasta las 23.

También en Banfield, Buchardo Bar , Alsina 535, lanzó una serie de combos especiales inspirados en figuras de la Selección. La propuesta incluye la “Promo Araña ”, con papas fritas con cheddar más dos pintas o gaseosas; el “Combo Dibu ”, con pizza muzzarella y dos bebidas; el “Combo Messi ”, con dos hamburguesas y dos bebidas; el “Combo Montiel ”, con dos lomitos y dos bebidas; y el “Combo Tagliafico ”, con degustación de milanesas con papas fritas y dos bebidas.

Por su parte, Che Mono, ubicado en Belgrano 1646, preparó opciones para acompañar la previa. Aunque el local cerrará a las 21 horas, ofrecerá una picada caliente en salón más dos pintas por $45.000 y una tabla mixta caliente y fría con cuatro pintas por $70.000.

Lomas, Temperley y Llavallol: descuentos y propuestas para acompañar el partido

En Temperley, Burzako lanzó un menú especial para dos personas en modalidad take away, con una propuesta que incluye croquetas de jamón, empanadillas de marisco y un plato principal a elección entre paella mixta, rabo de buey, bondiola braseada, risotto de hongos o ñoquis gratinados de gorgonzola, por un valor de $64.000. Por su parte, en San José, Temperley, El Galpón ofrecerá durante todo el partido cerveza tirada y gin tonic saborizado con un 50% de descuento.

En Llavallol, Myst Brewing, fábrica de cerveza ubicada en Santa Catalina 451, anunció promociones especiales para acompañar los partidos: pintas a $2.500 y $3.000, además de opciones gastronómicas como hamburguesa de cheddar y panceta a $10.000, sándwich de pulled pork a $12.000, milanesa napolitana a $14.000, tres empanadas de asado ahumadas a $10.000 y súper pancho con salchicha alemana a $10.000. El espacio también contará con una pantalla gigante para que los clientes puedan reunirse y disfrutar del encuentro en el local.

Habrá descuentos en pintas de cervezas clásicas y especiales.

Una oportunidad para el sector gastronómico

Con propuestas que van desde descuentos en bebidas hasta menús completos para compartir, los bares y restaurantes de Lomas, Banfield, Temperley y Llavallol buscan aprovechar la convocatoria de la Selección para generar más movimiento en una jornada clave para el consumo gastronómico. En medio de un escenario económico complejo, los comercios apuestan al acompañamiento de los hinchas para impulsar las reservas y sumar ventas durante una de las noches más esperadas del Mundial.