Suiza será el rival de la Selección Argentina en los cuartos de final

Suiza será el rival de la Selección Argentina.

La Selección Argentina ya tiene rival confirmado para los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza, que este martes le ganó por penales a Colombia en el cruce de octavos de final, logrado un hito en su país: volvió a esta instancia después de 72 años.

La Albiceleste y el combinado europeo se enfrentará el sábado, desde las 22, en el Kansas City Stadium, en busca de un lugar dentro de los mejores cuatro de esta edición que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado suizo alcanzó esta instancia después de disputar un duro partido ante el conjunto de Néstor Lorenzo en Vancouver, donde ninguno logró marcar una diferencia y por eso se resolvió desde los 12 pasos. Y en esa instancia, impuso condiciones: le ganó por 4 a 3 en la tanda de los penales, acertando cuatro de los cinco que pateó y viéndose beneficiado por los yerros de Sánchez y Hernández.

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Rubén Vargas no desaprovechó el match point, le ganó el duelo a Camilo Vargas y le dio la clasificación al conjunto europeo a los cuartos de final. pic.twitter.com/9m0PsW1YRB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 De esta manera, argentinos y suizos volverán a verse las caras en un Mundial después de 12 años. El último partido entre ambas selecciones se dio en los octavos de final de Brasil 2014, donde la Albiceleste se impuso en tiempo suplementario gracias a un gol de Ángel Di María.

Un dato positivo para Argentina: nunca perdió con Suiza. En un total de siete enfrentamientos, logró cinco victorias y sumó dos empates. El historial completo entre Argentina y Suiza En Mundiales Inglaterra 1966 (Fase de grupos): Argentina ganó 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Brasil 2014 (Octavos de final): Argentina se impuso 1-0 en tiempo suplementario, con un gol agónico de Ángel Di María tras una gran asistencia de Lionel Messi. En amistosos internacionales 16/12/1980: Argentina 5-0 Suiza (Córdoba). Goles de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Diego Maradona, José Valencia y Daniel Passarella.

01/09/1984: Suiza 0-2 Argentina (Berna). Goles de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca.

08/05/1990: Suiza 1-1 Argentina (Berna).

02/06/2007: Suiza 1-1 Argentina (Basilea).

29/02/2012: Suiza 1-3 Argentina (Berna). Triplete de Lionel Messi y descuento local de Xherdan Shaqiri.

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