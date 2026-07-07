miércoles 08 de julio de 2026
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7 de julio de 2026
Otra marca.

Nicolás Tagliafico, entre los jugadores con más presencias en Mundiales

El exBanfield se metió en un selecto grupo de jugadores al alcanzar los 14 partidos en Copas del Mundo, al igual que Jorge Burruchaga y Gonzalo Higuaín.

Nicolás Tagliafico, top con la Selección Argentina.

Nicolás Tagliafico, top con la Selección Argentina.

La heroica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026 con el 3-2 a Egipto dejó otro récord en la carrera de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, que volvió a ser titular, se metió en un selecto grupo de jugadores que vistieron la camiseta Albiceleste.

Con su partido ante los Faraones, el oriundo de Rafael Calzada alcanzó la cifra de 14 partidos en Copas de Mundo, lo que le permitió instalarse en el Top-10 de los futbolistas argentinos con más presencias mundialistas. Jugó los Mundiales de Rusia, Qatar y está transitando Estados Unidos, México y Canadá.

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El exBanfield, que levantó cuatro trofeos bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni (dos Copa América, Mundial Qatar 2022 y Finalissima), igualó la marca del mediocampista Jorge Luis Burruchaga (campeón en México 1986) y el delantero Gonzalo Higuaín, quedando a dos del defensor central Oscar Alfredo Ruggeri, también campeón en tierras aztecas con Carlos Salvador Bilardo.

El otro récord de Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico, que comenzó su carrera en Banfield, ya se había convertido en el lateral izquierdo con más presencias en la historia de la Selección Argentina (76), batiendo el registro que ostentaba Juan Pablo Sorín.

Los días del jugador del Olympique Lyon en Estados Unidos no fueron fáciles. Se lesionó en el amistoso con Honduras y llegó como uno más de una larga lista de futbolistas “tocados”, pero recuperables para el cuerpo técnico.

Recién ingresó en el partido con Austria por la amonestación del lomense Facundo Medina y, a pesar de no estar al 100% desde lo físico jugó todo el encuentro frente a Jordania. Además, entró en los cuatro minutos del tiempo reglamentario con Cabo Verde, por 16avos. de final, completando el tiempo extra y completó el partido contra Egipto. El sábado irá por un paso más.

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