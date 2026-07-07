Antonela Roccuzzo debutó en TikTok con un sorpresivo video

Antonela Roccuzzo decidió abrir su primera cuenta oficial en Tik Tok y en cuestión de horas ya acumulaba miles de seguidores nuevos. La esposa de Lionel Messi hasta ahora sólo tenía un perfil en Instagram y abrió el juego a otras redes sociales.

Para presentarse en la plataforma, la rosarina eligió un perfil bien distinto al que suele mostrar, como sus looks, sus viajes o las postales de su familia.

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Antonela Roccuzzo se metió de lleno en la comunidad de #BookTok. Bajo la consigna “Empezamos por los libros”, grabó un video sumándose a que invita a mostrar los hobbies personales, y así abrió por primera vez las puertas de su biblioteca privada.

"Empezamos por los libros" Antonela Roccuzzo estrenó su cuenta de TikTok mostrando parte de su biblioteca personal. pic.twitter.com/DQ8w38X0aa

En el video, que rápidamente se hizo viral, se pueden ver imágenes de los libros que la rosarina leyó en los últimos meses y que decidió mostrar en las redes sociales.

Entre los títulos que aparecieron se destacan sagas de fantasía y romance como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, distintos volúmenes de Harry Potter, de J.K. Rowling, y novelas de Sarah J. Maas y Florencia Bonelli, dos autoras que se repiten en sus recomendaciones del mundo literario.

Antonela Roccuzzo se sumó a Tik Tok.

Mientras que se vieron libros de Danielle Steel y de la escritora Camucha Escobar, lo que dejó en evidencia una biblioteca variada, con espacio tanto para el romance como para el thriller y el terror.