Antonela Roccuzzo debutó en TikTok con un sorpresivo video

Antonela Roccuzzo decidió abrir su primera cuenta oficial en Tik Tok y en cuestión de horas ya acumulaba miles de seguidores nuevos. La esposa de Lionel Messi hasta ahora sólo tenía un perfil en Instagram y abrió el juego a otras redes sociales.
Antonela Roccuzzo se sumó a TikTok con un video donde le mostró a sus seguidores en las redes sociales una de sus grandes pasiones.
Antonela Roccuzzo decidió abrir su primera cuenta oficial en Tik Tok y en cuestión de horas ya acumulaba miles de seguidores nuevos. La esposa de Lionel Messi hasta ahora sólo tenía un perfil en Instagram y abrió el juego a otras redes sociales.
Para presentarse en la plataforma, la rosarina eligió un perfil bien distinto al que suele mostrar, como sus looks, sus viajes o las postales de su familia.
Antonela Roccuzzo se metió de lleno en la comunidad de #BookTok. Bajo la consigna “Empezamos por los libros”, grabó un video sumándose a que invita a mostrar los hobbies personales, y así abrió por primera vez las puertas de su biblioteca privada.
En el video, que rápidamente se hizo viral, se pueden ver imágenes de los libros que la rosarina leyó en los últimos meses y que decidió mostrar en las redes sociales.
Entre los títulos que aparecieron se destacan sagas de fantasía y romance como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, distintos volúmenes de Harry Potter, de J.K. Rowling, y novelas de Sarah J. Maas y Florencia Bonelli, dos autoras que se repiten en sus recomendaciones del mundo literario.
Mientras que se vieron libros de Danielle Steel y de la escritora Camucha Escobar, lo que dejó en evidencia una biblioteca variada, con espacio tanto para el romance como para el thriller y el terror.