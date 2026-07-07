La respuesta de Yanina Latorre a Mauro Icardi: "Es un pobre chico"

Mauro Icardi y Yanina Latorre siguen sin paz y tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales durante el fin de semana. En una nueva discusión mediática, el futbolista tildó de cornuda a la periodista, entre otras cuestiones, y ahora ella salió a responderle.

"No me sentí amenazada por Mauro Icardi. No le tengo miedo a nadie yo", expresó Yanina Latorre desde un móvil de Infama, en América TV.

La conductora insistió en que es solo un "pobre chico que no tiene nada que hacer", haciendo referencia a que aún no comunicó su arreglo con el Galatasaray u otro club. "Le doy la razón a Wanda, es muy violento, pero a mí no me amedrenta", lanzó.

"Yo no hablé de ninguna prueba, yo doy información, no sé de qué habla. Tengo unas cositas más para contar que es sobre la multa que le pidió a Wanda por los dichos de Turquía", aseguró Yanina Latorre.

La periodista sí dijo tener "pruebas" después de haber mostrado la foto del piloto, Franco Deambrosi, vinculado a la China Suárez: "Cuando tengo foto, también tengo chats".

"Tal vez, inconscientemente las está esperando. Que se la agarre con la chica Eka que fue la que habló de él. Nunca dije que tuviera pruebas de nada, por ahí, ellos tienen un vínculo tóxico como el que tenía con Wanda", manifestó Yanina Latorre.

"Estoy orgullosa de mi reinvención como mujer, antes no lo hice porque me dediqué a cuidar a mis hijos y acompañar a Diego, como hizo él con Wanda y ahora con la China, que no trabaja para estar con él", le respondió.

El posteo de Yanina Latorre.

La advertencia de Yanina Latorre a Mauro Icardi

Yanina Latorre advirtió que en su programa contará más información sobre Mauro Icardi porque las amenazas del futbolista no la paran. Defendió su trabajo y recalcó que no tiene nada personal contra él. El futbolista, por su parte, dijo estar esperando qué tiene para decir y reveló que sabría sobre una supuesta amante de Diego Latorre.

En este domingo lluvioso, sin sus hijas, Mauro Icardi le contestó esta entrevista a Yanina Latorre. "Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada, ¿y cambiamos de tema? Ay Aruzza, Arruzza, o mejor dicho Chiruza"", escribió en sus redes sociales.