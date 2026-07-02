Ekaterina Ojeda en medio de la crisis Mauro Icardi y la China Suárez: "Él me escribió"

Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la escena hace un par de semanas cuando en un boliche de la Costanera tuvo un acercamiento con Mauro Icardi. Esto terminó en un escena de celos de la China Suárez y en una crisis entre la actriz con el futbolista.
La joven habló con SQP, en América TV, y Yanina Latorre le preguntó directamente si era cierto que un intermediario le había pasado el número de Mauro Icardi y a él el suyo.
“Sí, me lo dieron. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, confirmó Ekaterina Ojeda, sin rodeos. “Tengo entendido que le dieron mi teléfono a él también”, agregó.
En el programa también contaron que la China Suárez habría abandonado la casa que comparte con Mauro Icardi, en medio de una crisis de pareja.
El mensaje de Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda
Cuando le preguntaron a Ekaterina Ojeda si descartaba hablar con Mauro Icardi, la respuesta fue ambigua: “Yo a él no le voy a hablar, pero quizás me habla. Si pidió mi número, por algo debe ser”. Cuando le preguntaron si le gustaba, la negativa fue rotunda: “No. No lo vería, no hablaría, no respondería. Tiene demasiados quilombos, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí”.
Yanina Latorre la escuchó con una sonrisa: “La China Suárez decía lo mismo antes, así como de ‘No, no, no’, y después mirá”. La conductora le dijo en tono de broma que le escribiera a Mauro Icardi y respondió: “Él me escribió”.
“¿Te escribió Mauro?”, preguntaron. “Sí, me escribió”, confirmó Ekaterina. El mensaje, según contó, llegó el día anterior: “Hola, Eka, ¿te puedo llamar?”. Lo envió con la opción de que desapareciera en 24 horas. Ella no respondió. “Que se esfuerce”, dijo.