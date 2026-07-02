Ekaterina Ojeda en medio de la crisis Mauro Icardi y la China Suárez: "Él me escribió"

Ekaterina Ojeda quedó en el centro de la escena hace un par de semanas cuando en un boliche de la Costanera tuvo un acercamiento con Mauro Icardi . Esto terminó en un escena de celos de la China Suárez y en una crisis entre la actriz con el futbolista.

La joven habló con SQP , en América TV , y Yanina Latorre le preguntó directamente si era cierto que un intermediario le había pasado el número de Mauro Icardi y a él el suyo.

“Sí, me lo dieron. Lo tengo. Me lo dieron y me avisaron que me iba a escribir”, confirmó Ekaterina Ojeda , sin rodeos. “Tengo entendido que le dieron mi teléfono a él también”, agregó.

En el programa también contaron que la China Suárez habría abandonado la casa que comparte con Mauro Icardi, en medio de una crisis de pareja.

El mensaje de Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda

Cuando le preguntaron a Ekaterina Ojeda si descartaba hablar con Mauro Icardi, la respuesta fue ambigua: “Yo a él no le voy a hablar, pero quizás me habla. Si pidió mi número, por algo debe ser”. Cuando le preguntaron si le gustaba, la negativa fue rotunda: “No. No lo vería, no hablaría, no respondería. Tiene demasiados quilombos, es muy grande, tiene familia, demasiado drama para mí”.

Yanina Latorre la escuchó con una sonrisa: “La China Suárez decía lo mismo antes, así como de ‘No, no, no’, y después mirá”. La conductora le dijo en tono de broma que le escribiera a Mauro Icardi y respondió: “Él me escribió”.

“¿Te escribió Mauro?”, preguntaron. “Sí, me escribió”, confirmó Ekaterina. El mensaje, según contó, llegó el día anterior: “Hola, Eka, ¿te puedo llamar?”. Lo envió con la opción de que desapareciera en 24 horas. Ella no respondió. “Que se esfuerce”, dijo.