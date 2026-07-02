Don Disco: el histórico comercio de Lomas que alimenta la ilusión de volver a abrir.

Quienes caminan por la Galería Laprida de Lomas de Zamora todavía se detienen frente a un comercio que parece congelado en el tiempo. La histórica disquería Don Disco , que bajó definitivamente sus persianas en marzo de 2023, mantiene intacta su fachada, los grandes pósters de bandas legendarias arriba y hasta el cartel de despedida que su dueño, Ernesto, dejó pegado en la vidriera.

"Apertura 12 de abril de 1969. Cierre 18 de marzo de 2023. Casi 54 años con la música. Gracias a todos/as. Ernesto", dice el mensaje que continúa exhibiéndose tres años después del cierre.

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Las imágenes actuales muestran que el frente del comercio permanece prácticamente igual a como quedó aquel último día. En las vitrinas todavía pueden verse algunos afiches y el característico diseño que convirtió al local en un punto de referencia para generaciones de vecinos y fanáticos de la música.

Esa postal despierta una pregunta recurrente entre quienes pasan por la peatonal: ¿volverá a abrir Don Disco?. Por el momento no hay indicios de una reapertura. Todo parece indicar que la decisión de Ernesto de cerrar el negocio fue definitiva, aunque la fachada permanezca como un homenaje silencioso a una historia que marcó a Lomas.

Cuando anunció el cierre, el comerciante explicó que la decisión no obedecía a una quiebra, sino al fin de un ciclo.

Tras casi 54 años de actividad, el avance de la música digital, la caída de las ventas de los formatos físicos y el impacto de la pandemia (durante meses tuvo que permanecer cerrado) terminaron inclinando la balanza.

La disquería más antigua de Lomas

Don Disco abrió sus puertas el 12 de abril de 1969, cuando la calle Laprida todavía no era peatonal. Durante décadas fue mucho más que una disquería: era un punto de encuentro donde los clientes pasaban horas hablando de música, descubriendo artistas y recorriendo las bateas repletas de vinilos, cassettes y, más tarde, CD.

Allí se podían encontrar discos de culto, o aquellas ediciones que no se conseguían en los grandes comercios. La vanguardia musical estaba presente sin necesidad de dirigirse hasta las disquerías porteñas. King Crimson, Tom Waits o Duke Ellington se entrevereban con lo último de Skay Beilinson, Metallica, Manu Chao o Björk.

Por su bateas pasaron vinilos, cassettes y CD de todos los géneros.

En una entrevista con La Unión, Ernesto recordaba que había heredado el oficio de su padre, quien tenía una disquería en Avellaneda, y que a los 24 años decidió independizarse para abrir su propio local en Lomas.

"Cuando abrí, la calle Laprida no era ni peatonal. En mi comercio los vecinos podían encontrar música de todos los géneros, tanto nacional como internacional. Teníamos todas las bateas divididas por artistas y bandas de distintos países", contaba Ernesto. "Las décadas del '70, '80, '90 e incluso los 2000 fueron de puro auge para el mercado y así se veía reflejado en mi negocio", añadió.

A lo largo de más de medio siglo atravesó el Rodrigazo, la última dictadura, la crisis de 2001 y la pandemia, siempre detrás del mostrador.

El cierre provocó una fuerte conmoción entre los vecinos. Muchos recordaron que el local era una parada obligada para los amantes del rock, el jazz, el folklore o el heavy metal, y que sus enormes pósters en la parte superior del negocio formaban parte del paisaje de la galería.

¿Por qué sigue conservando la fachada? ¿Puede volver a abrir Don Disco?

Hoy, tres años después, ese paisaje permanece. Aunque las luces ya no se encienden y las bateas dejaron de recibir novedades, la fachada sigue resistiendo el paso del tiempo, como si Don Disco estuviera simplemente esperando volver a abrir. Mientras tanto, el histórico local continúa siendo una de las estampas más nostálgicas del centro de Lomas.

Claudio Chiara, encargado de la Galería Laprida, comentó que el propio Ernesto le comentó que "no quiere alquilarlo". "Cumplió un ciclo, según lo que me comentó".

Sin embargo, la nostalgia puede estar compuesta de algún ingrediente de la ilusión y muchos transeúntes quedan perplejos ante ese cierre peculiar. Como si el espíritu de Don Disco estuviera descansando, aguardando a que suceda algo que le abra sus puertas a la música.