viernes 10 de abril de 2026
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10 de abril de 2026
Adiós.

¿Otro comercio víctima de la crisis económica? cerró la juguetería Acuarela en Lomas de Zamora

Desde 1986 existía este comercio, a metros de la estación de trenes, sobre la calle Boedo. La noticia consternó a los vecinos.

¿Otro comercio víctima de la crisis económica? cerró la juguetería Acuarela en Lomas de Zamora.

¿Otro comercio víctima de la crisis económica? cerró la juguetería Acuarela en Lomas de Zamora.

Otro comercio histórico de Lomas de Zamora, la juguetería Acuarela, capituló esta semana. Según pudo averiguar este medio, el descenso de las persianas sería producto de varios factores, entre ellos, la fuerte merma en las ventas.

Desde 1986 existía Acuarela, a metros de la estación de trenes, sobre la calle Boedo. La noticia comenzó a circular en redes sociales y generó una fuerte reacción entre vecinos, con mensajes cargados de nostalgia y recuerdos de distintas generaciones que pasaron por el comercio.

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Según trascendió, el cierre se concretó el 30 de marzo y, aunque aún continúan con la venta de mercadería en liquidación, el local ya figura como “cerrado permanentemente”.

Los motivos del cierre del comercio

Allegados a los dueños de Acuarela, señalaron que los históricos propietarios fallecieron y los herederos determinaron el cierre por desinterés en el comercio y por la difícil situación que atraviesa la venta en general producto de las políticas del Gobierno nacional.

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