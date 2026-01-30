Turdera: lanzan descuentos y promociones exclusivas en comercios

En el marco de los festejos por los 116 años de Turdera, los vecinos podrán disfrutar de descuentos y promociones exclusivas en comercios de la ciudad.
La propuesta es impulsada por el Municipio junto al circuito gastronómico, comercial y cultural conocido como "La Turderita". En Casanegra, el hermoso espacio gastronómico ubicado sobre la calle Reconquista 69, habrá un 20% de descuento en toda la carta pagando en efectivo o transferencia. Durante el viernes, sábado y domingo, la promoción estará disponible en el horario de 16 a 1.
Tanto este viernes como el sábado, en Textil Turdera ofrecerán un 20% de descuento en todos los productos. En el local ubicado en Antártida Argentina 299 fabrican ropa en algodón de primera calidad como remeras, chombas, bermudas, calzas, buzos, camperas y medias.
En la Parrilla Club Alumni (Zapiola 435) venderán la tortilla rellena de jamón y queso a $15 mil, y la tortilla rellena de milanesa con jamón y queso a $20 mil. Mientras que en Flor de Helado, que está en la calle San Joaquín 385, los vecinos que compren un kilo de helado se llevarán 1/4 de regalo del viernes al domingo.
Por su parte, en el Vivero Agustinaceas (Agüero 322) habrá un 10% de descuento el sábado y domingo pagando en efectivo. Este fin de semana también ofrecerán promociones en Villa Turdera (Suipacha 25), Granja Solecito (Puig 311), EncontrarTE (Antártida Argentina 598) y La Casita (Suipacha 309 y Zapiola 517).
Turdera cumple 116 años como un pueblo lleno de historia, identidad y comunidad. Para festejar el aniversario a lo grande, el Municipio organizó actividades gratuitas para los vecinos. Este viernes se realizará una nueva edición de Paseo Turdera, un recorrido por lugares históricos del barrio a cargo de Liliana Ramírez.
Desde las 20, en la Plaza San Martín (Suipacha 101), se llevará a cabo el Festival Turdera Pueblo con las presentaciones musicales de Juan Pablo Merlo Figueroa (más conocido como Revenge Vibes), Fenix Malambo, Vanesa Florentín y los bailarines de tango Silvia Barba y Martín Risoli.
Mientras que el sábado 31 de enero, a las 9, van a pintar un mural histórico junto a la organización comercial "La Turderita" sobre la calle Santa María, entre Hipólito Yrigoyen y San Lorenzo.